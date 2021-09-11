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У Білорусі Лукашенко загнаний у кут, молодь сподівається на Путіна - дипломат Роман Безсмертний пояснив, до чого прагне покоління білорусів, яке виросло за часів Лукашенка

У Білорусі молоде покоління вірить у те, що президент Росії Володимир Путін звільнить їх від влади Олександра Лукашенка.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів політик і дипломат, експосол України в Білорусі Роман Безсмертний.

"Путін добре підловив момент, Лукашенко загнаний у кут. І до сьогодні Білорусь вірить у те, що "бацька Путін викине цього ідіота". І особливо молоді білоруси, покоління яких виросло за часів Лукашенка. Вони прекрасно розуміють, що Лукашенко не їхній герой, це люди миру, вони вірили й ще поки вірять, що прийде Путін і прибере цього. І це не випадково проглядалося в концепції, що Білорусь може зіграти ключову роль в об'єднанні Заходу і Росії. Цю місію, яку бачить молодий білорус, він і намагається зараз реалізувати, він не приймає Лукашенка, його колгоспну еліту", - сказав дипломат.

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За його словами, "зараз вирішується питання любові молодого білоруса до Путіна і Кремля".

"Зараз ми є свідками молодого білоруса, який виріс на російських нафтодоларах, забезпечений кремлівськими комунікаціями зі світом, розуміє, що його "найближчий союзник" росіянин, і не розуміє, що все це великий обман", - сказав Безсмертний.

Нагадаємо, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко 9 вересня за підсумками переговорів у Москві заявили про узгодження 28 так званих "союзних програм", які націлені на уніфікацію законодавства Росії та Білорусі в різних областях економіки, побудову єдиних фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формування і реалізацію загальної промислової й сільськогосподарської політики. При цьому питання щодо введення єдиної валюти Росії та Білорусі не обговорювалося.

Білоруський опозиціонер Франтішек Вячорка в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Путін запросив до себе Лукашенка, щоб продемонструвати росіянам свою геополітичну перемогу напередодні виборів до Держдуми. При цьому білоруський опозиціонер вважає, що "не потрібно впадати в параною".

"Нічого не сталося, білоруси не дозволять. Звичайно, зараз Лукашенко залежний і слабкий. Крім Путіна, його ніхто не визнає президентом, і це значить - що б вони не підписали, це не визнає світ. Навіть якщо Лукашенко почне віддавати компанії, нафтогазовий сектор - ці угоди не визнають інші країни, і навіщо Путіну купувати актив, який не працює?" - сказав він.