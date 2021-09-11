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Для США почався "занепад імперії": журналіст про річницю терактів 9/11 Теракти 11 вересня увійдуть в історію як одна з найважливіших подій, вважає Іван Яковина

Теракти 9/11 у США й американська військова операція в Афганістані, що почалась потім, стали для Штатів початком "занепаду імперії".

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина, коментуючи 20-ті роковини терактів 9/11. На його думку, ця подія увійде в історію людства як одна з найважливіших.

"До кінця 90-х років всі у світі були впевнені, що, за Френсісом Фукуямою, світова історія закінчилася, тепер ліберальний порядок вічно правитиме планетою. Але теракти 11 вересня все змінили. Всім стало зрозуміло, що ніяка історія не закінчилась, і починається щось недобре, так воно й сталося. Почалася війна проти терору, яку оголосив тодішній президент США Джордж Буш-молодший. Ця війна вилилася в американське вторгнення в Афганістан, яке зараз вже стало однією з найбільш безславних воєн в історії США. Через 10 років після теракту США висловили намір побудувати в Афганістані демократію за типом Данії чи Франції - цього не вийшло, зате вийшло створити величезну машину з викачування грошей з американського бюджету. Коштом цієї машини 10 років після вбивства бен Ладена жили численні клани чиновників як у Кабулі, так і у Вашингтоні. Гірше того, через 2 роки після терактів 11 вересня американці для чогось ввели війська до Іраку, почавши ще одну війну, яка також не мала сенсу і зрозумілих цілей", - зазначив журналіст.

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За словами Яковини, ці військові авантюри надірвали американську міць і впевненість США в собі:

"Вони були змушені піти спочатку з Іраку, залишивши після себе "Ісламську державу", той самий ІДІЛ, потім з Афганістану, який тут же перейшов під контроль "Талібану", начебто переможеного 20 років тому. І ось тепер, через 20 років, таліби призначили інавгурацію свого уряду і військовий парад рівно на сьогодні, даючи таким чином зрозуміти, хто переміг у війні проти терору, хто програв. Показово, що сам бен Ладен передбачив це ще в середині 90-х років. Він говорив британському журналістові, що мусульмани змогли перемогти СРСР в Афганістані, й точно так само переможуть і США, перетворивши Америку на тінь самої себе. Американський філософ Сем Херріс нещодавно у своєму есе сказав, що починається занепад імперії, який не може бути гарним".

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Нагадаємо, 11 вересня 2001 року в США терористи-смертники з угруповання "Аль-Каїда" захопили чотири рейсові пасажирські літаки.

Терористи направили два лайнери у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Третій літак був спрямований у будівлю Пентагону неподалік від Вашингтона. Пасажири й команда четвертого авіалайнера спробували перехопити керування літаком у терористів, він впав у полі в штаті Пенсільванія.

Унаслідок цих атак, окрім 19 терористів, загинули майже 3 тисячі осіб, ще 24 пропали безвісти. Теракти 9/11 увійшли в історію як найбільші за кількістю жертв.