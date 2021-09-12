12:08, Сьогодні

Росія закріплює за собою окупований Крим - політолог про вибори до Держдуми Кремль діє крок за кроком, зазначив Олександр Краєв

Росія проводить в окупованому Криму військові навчання і вибори, щоб закріпити свою владу над частиною української території.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів політолог Олександр Краєв.

"Цього року існує небезпека, і нам потрібно за цим спостерігати. Росіяни цього року проведуть там вибори. Тобто фактично спочатку проходять навчання, нібито на території Російської Федерації, оскільки вони постійно говорять, що "ми не заступаємо за нашу територію, будь-які навчання ми проводимо на своїй території, ви не маєте права нам нічого говорити". Тепер вони проводять на нашій території навчання, називаючи її своєю, потім вони закріплять таке саме відношення виборами, які там пройдуть. Росія крок за кроком затверджує свою автономну юрисдикцію над українською територією", - сказав політолог.

Читайте також: Українська діаспора вимагатиме санкцій для депутатів Держдуми Росії: подробиці

Нагадаємо, вибори до Держдуми Росії мають відбутися в період 17-19 вересня з завершенням в єдиний день голосування 19 вересня 2021 року.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколаєнко заявляв, що участь у вересневих виборах до Держдуми Росії жителів тимчасово окупованих територій України, яким роздали паспорти РФ, "поставить під сумнів їхню легітимність", а їхні результати "не визнаватимуться ані Україною, ані міжнародною спільнотою", пише Liga.net.

"Участь жителів окремих районів Донбасу в російських виборах і плебісцитах, як і видача їм російських паспортів, є незаконними", - сказав Ніколаєнко.