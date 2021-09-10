23:16, Вчора

Лукашенко буде торгуватися і чинити опір Путіну - Кулеба Український міністр вважає, що невизнаний президент Білорусі "не повідомив нічого нового" про єдиний військовий простір

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чинитиме опір виконанню 28 пунктів спільних програм, які узгодили Білорусь і Росія. Таку думку в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24" висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Олександр Лукашенко удає, що він управляє ситуацією, і він вирішує глибину інтеграції. Насправді глибину інтеграції Білорусі вирішує Володимир Путін. Питання в іншому: що за ці роки Олександр Лукашенко навчився грати з Росією, і навіть ті домовленості, які зараз були досягнуті... Ми порахували: я думаю, що мінімум 2 роки потрібно буде, щоб гармонізувати законодавство, і 5 років - щоб повністю розгорнути імплементацію, виконання всіх цих спільних програм. На кожному етапі Лукашенко чинитиме опір, намагаючись виторгувати собі додаткові умови", - сказав Кулеба.

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Також український міністр, коментуючи слова Лукашенка про формування єдиного оборонного простору Росії та Білорусі, сказав, що невизнаний президент "не повідомив нічого нового", бо обидві держави давно є в Організації договору про колективну безпеку. ОДКБ, де, крім Росії та Білорусі, перебувають Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан, передбачає, що в разі агресії проти однієї з держав інші прийдуть їй на допомогу. Однак, як на прикладі конфлікту в Нагірному Карабасі пояснив Кулеба, цей договір "не працює так, як треба".

Зазначимо, що 9 вересня Лукашенко прибув з черговим робочим візитом до Москви, це його п'ятий візит у 2021 році. Путін і Лукашенко підписали 28 "дорожніх карт" - програм, підготовлених урядами двох країн, а також, як передає "Українська правда", домовилися про єдині макроекономічну політику, оборонний простір і ринок нафти й газу.

Російський політтехнолог Станіслав Бєлковський вважає, що Путіну нецікава повна інтеграція Білорусі. "У Лукашенка немає іншого виходу, ніж йти на поступки Росії, але Росія залишається незацікавленою в 100%-му поглинанні Білорусі. Путін не довіряє Лукашенку і ніколи не розглядав його особисто як стратегічного партнера. З іншого боку, Кремль не може припустити, щоб влада в Білорусі змінилася шляхом революції. І тим більше щоб у Білорусі сформувалася прозахідна влада. Тому він тактично підтримує Лукашенка з метою все-таки його відходу від влади наступного року й заміни на проросійського президента або проросійський уряд після прийняття на референдумі нової конституції", - сказав політолог.