22:07, Вчора

"Північний потік-2" для Європи буде таким саме випробуванням, як для України - Зеркаль Росіяни хочуть запустити газопровід в обхід європейського законодавства

Запуск газопроводу "Північний потік-2" буде для Європи таким же випробуванням, як і для України. Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на каналі "Україна 24" сказала радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

"Про це (проблеми з газом у Європі - ред.) потрібно було говорити ще влітку, коли ціни на газ почали зростати, а зараз ціни на біржі на форвард на жовтень вже досягають понад 700 євро. Мені здається, вже всі побачили й відчули добре, що газовий шантаж не тільки для України, яку шантажують газом декілька десятиліть, а також для Європи. І тому запуск "Північного потоку" буде таким же випробуванням для Європи, як і для України, тільки в іншому аспекті", - сказала Зеркаль.

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Радниця міністра зазначила, що росіяни спробують ввести в дію газопровід в обхід європейського законодавства.

"Ми ретельно стежимо, як проходитиме сертифікація, і чи не уникне "Північний потік-2" повного застосування європейського законодавства. У зв'язку з цим показовим буде вирішення німецького регулятора, який повинен прийняти рішення щодо сертифікації "Північного потоку-2", а вже потім передати його на затвердження Європейській комісії. І цікаво будуть розвиватися події навколо "Північного потоку", оскільки росіяни планують його запустити ще до отримання сертифікації, порушуючи вимоги європейського законодавства. Тут роль Німеччини та ЄС буде дуже важлива, побачимо, як виконуватимуться спільні домовленості Меркель і Байдена", - сказала Зеркаль.

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Як повідомляє "Європейська правда", 10 вересня "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу. "На ранковій оперативній нараді в ВАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер повідомив, що сьогодні вранці о 8:45 будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершено", - йдеться в заяві компанії.

За словами німецького журналіста Бориса Райшустера, канцлер Німеччини Ангела Меркель серйозно нашкодила Україні. "Меркель колосально нашкодила Україні, тому що на словах вона, як і Путін, все добре говорить, а якщо дивитися, що вона робила... Вона не допустила вступу України до НАТО, не допустила озброєння України після нападу на Україну (Росії - ред.), вона зараз відстоює "Північний потік-2", хоча на словах вона була "проти", до вирішального моменту. А зараз вона "за", - сказав він.