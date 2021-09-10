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Путін увійде в історію як невдаха, у нього будуть великі проблеми - дипломат з США Джон Гербст пообіцяв, що Росія в разі відкритої агресії проти України отримає такі санкції, що її економіка зруйнується

Президент Росії Володимир Путін увійде в історію як невдаха, і у нього будуть серйозні проблеми в разі відкритої агресії Росії проти України. Про це в інтерв'ю під час форуму YES Brainstorming, який транслювався на каналі "Україна 24", сказав дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Я вважаю, що дійсно російська агресія є загрозою, і її не можна ігнорувати. Якщо це станеться, я думаю, що США накладуть дуже серйозні санкції на Росію, і ці санкції зможуть просто зруйнувати економіку Росії. Також я думаю, що буде багато смертей як з боку Росії, так і з боку України. Дуже поганий прогноз. Але у Путіна будуть серйозні проблеми, оскільки цього разу вже буде чітка і відкрита агресія", - сказав дипломат.

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Гербст також назвав Путіна "невдахою, який не розуміє, що відбувається".

"Путін вже увійшов в історію як людина, яка проводить агресивну політику, як невдаха, що руйнує свою країну і життя. США постійно обговорюють це питання, постійно закликають західних партнерів, у тому числі й Німеччину, до обговорення агресії та її припинення. США і з Росією обговорюють це питання. Це відбувається постійно, але Путін цього ще не розуміє. Росіяни розуміють, але Путін не розуміє. Він вважає, що ситуація нормальна, в той час як інші країни вважають, що це не так", - сказав Гербст.

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Нагадаємо, останнім часом обговорюється можливість відкритої агресії Росії проти України. Колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов прогнозує, що Путін може піти на масштабне вторгнення російських військ на територію України, однак для цього повинні бути деякі передумови. Ілларіонов вважає, що президент РФ "подає сигнал п'ятій колоні для підняття заколоту", на тлі якого можливо здійснити відкритий напад.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що можлива поїздка Володимира Зеленського на 76-у сесію Генеральної асамблеї в ООН, відкриття якої відбудеться 14 вересня, - це правильне тактичне рішення у зв'язку з російською агресією, яка посилюється. "На всіх російських пропагандистських каналах загрози щодо України стають все більш рішучими. У розпалі "операція Гляйвіц", в якій дві складові: дати обґрунтування нового витка російської агресії, це щоденні звинувачення України у вигаданих терактах в Росії; і сьогодні зранку чергова тема "розіпнутих хлопчиків" на Донбасі, обстріли мирних жителів "українськими фашистами", - сказав політолог.