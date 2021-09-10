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Російські війська в Білорусі - у Тихановської порадили "не впадати в параною" Франтішек Вячорка оцінив загрозу від навчань "Захід-2021"

Російські війська не залишаться в Білорусі після військових навчань "Захід-2021".

Таку думку висловив у бесіді під час форуму YES Brainstorming, який транслював телеканал "Україна 24", радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка.

"Питання можливості агресії Росії з боку Білорусі - це інше питання. Колись я сам служив у військах ППО на кордоні з Україною, і хочу сказати, що ці навчання створюють загрозу, тому що завжди мають провокативний сценарій. Там завжди якась гра проти Заходу, і є ризик, що російські війська можуть залишитися в Білорусі. Але протягом 12 років, коли ці навчання проходять, цього не відбувалося, і виглядає так, що цього року такого теж не буде. Звичайно, потрібно бути пильними, але не впадати в параною", - сказав він.

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Спільні стратегічні навчання Росії та Білорусі "Захід-2021" мають відбутися на полігонах двох країн з 10 по 16 вересня. До Білорусі вже прибули ешелони з російськими військовослужбовцями та технікою.

Аналітик Білоруського інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко заявляв, що Олександр Лукашенко проти введення російських військ на територію Білорусі.

"Лукашенко завжди розумів і, я думаю, як і раніше розуміє, що якщо на територію Білорусі масово зайдуть російські війська, і не просто один раз на навчання, а більш-менш постійно, то в першу чергу це загрожуватиме владі самого Лукашенка. Тому що тоді де-факто територію Білорусі контролюватиме російська армія, а влада Лукашенка буде досить номінальною", — сказав він.