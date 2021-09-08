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Путін "перетвориться на Лукашенка" через вибори в Держдуму - журналіст Російський журналіст розповів, що опозиціонери будуть спостерігати за ходом виборів і фіксувати порушення, щоб надати їх світовій спільноті

Вибори до Державної думи Федеральних зборів Росії, які пройдуть з 17 по 19 вересня, можуть бути не визнаними у світі, що спричинить невизнання Володимира Путіна легітимним президентом. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

"Це перші вибори в історії пострадянської Росії, які мають шанс не бути визнаними, тому що вперше Європейський парламент заявив про те, що Євросоюзу треба готуватися до невизнання цих виборів. І причина тут не тільки в тому, що вони незаконні, тому що вони, зокрема, проходять на території окупованого Криму; не тільки тому, що проходять з великою участю громадян України, яким не завжди добровільно роздали паспорти. Проблема і в тому, що ці вибори проходять з небувалою кількістю порушень, у тому, що комісія ОБСЄ не змогла взяти участь у контролі", - сказав журналіст.

Яковенко зазначив, що опозиціонери будуть спостерігати за ходом виборів і фіксувати порушення, щоб надати їх світовій спільноті.

"Шансів на те, що ці вибори не будуть визнані Євросоюзом, досить багато. І на це зараз спрямовані зусилля всіх протестно налаштованих людей у Росії, які збираються спостерігати, збирати досьє на порушення і надавати їх світовій спільноті. До цього вибори з великими застереженнями визнавали, російський парламент визнавався, депутати приїжджали до Європарламенту, ОБСЄ, Конгресу США", - сказав Яковенко.

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Журналіст спрогнозував можливу делегітимізацію режиму Путіна у зв'язку з невизнанням виборів до Держдуми.

"Якщо інші країни не визнають ці вибори, то це буде серйозний крок до делегітимізації путінського режиму, до лукашенізації самого Путіна. Наступним кроком повинно бути невизнання Путіна як легітимного президента. Він вже нелегітимний, тому що узурпував владу, сидить вже 21 рік, це ні в які конституційні ворота не лізе", - сказав Яковенко.

Як передає "РБК-Україна", 8 вересня Верховна Рада підтримала звернення до світової спільноти через підготовку виборів до Держдуми в окупованому Криму, а також із залученням мешканців непідконтрольного Донбасу з російськими паспортами. Прийнятою постановою Рада визнає, що намір окупаційної влади провести вибори на території Криму, Севастополя, а також із залученням мешканців окупованого Донбасу є порушенням Конституції та законодавства України. Крім того, проведення таких виборів порушує статут ООН, остаточний акт ОБСЄ від 1 серпня 1975 року, Будапештський меморандум, резолюцію Генасамблеї ООН "Територіальна цілісність України" N 68/262 та інші документи.

Президент Світового конгресу українців Павло Грод в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що українська діаспора проситиме в урядів своїх країн ввести санкції проти депутатів Держдуми, обраних в анексованому Криму. "Ми будемо, наприклад, наполягати перед нашими урядами, щоб вводили санкції проти всіх тих, хто балотуватиметься до російської Думи в Криму, щоб їм не дозволялося заїжджати в будь-які країни світу за межами Росії. І це буде одним з багатьох кроків: невизнання паспортів, серія тактичних рішень і стратегічних речей, щоб світ зрозумів, що Крим - це Україна", - розповів він.