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ЄС не вводитиме санкції проти "Північного потоку-2", все вирішуватиме Байден - Зеркаль Радниця міністра енергетики зазначила, що Росія хоче запустити газопровід до того, як він пройде сертифікацію

Росія намагатиметься запустити газогін "Північний потік-2" до того, як він пройде сертифікацію, а санкції в разі використання газопроводу в якості методу тиску на Україну Європейський Союз вводити не буде. Про це в ефірі програми "Сьогодні день" на каналі "Україна 24" сказала радниця міністра енергетики, ексзаступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

За її словами, газовий шантаж з боку Росії Німеччина почала відчувати вже зараз.

"Ситуація дуже складна і геополітично, і економічно, тому що зараз на собі відчувають цей газовий шантаж вже країни Європейського Союзу і насамперед Німеччина, яка проводить сертифікацію цієї труби. До кінця сертифікації потрібен якийсь час, і після цього Європейська комісія повинна схвалити цю сертифікацію. До кінця сертифікації газопровід не може працювати", - сказала Зеркаль.

За даними експертки, "в планах Росії - запустити газогін, не чекаючи цієї сертифікації".

"Про це та інше ми говорили в Вашингтоні, і наприкінці цього тижня продовжимо говорити в Києві. Оскільки до Києва приїжджає Амос Хохштайн, який є спеціальним посланником США, робота якого спрямована на забезпечення енергетичної безпеки в Європі і рішення проблем, пов'язаних з імплементацією спільної домовленості, досягнутої між Байденом і Меркель", - сказала Зеркаль.

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Радниця міністра сумнівається, що в разі використання газопроводу в якості геополітичної зброї ЄС вводитиме санкції.

"Це буде визначати президент Байден, у якого в руках є всі інструменти для застосування санкцій. Жодна законодавча зміна, яка була прийнята і дала можливість застосовувати санкції, не була скасована. Тобто інструментарій в руках США. Розраховувати на те, що Європейський Союз вводитиме якісь санкції, на мій погляд, не варто, тому що повинна бути спільна позиція 27 членів ЄС. Цього досягти дуже складно, знаючи, наприклад, відносини Угорщини та Росії, які недавно були реалізовані в контракті з "Газпромом" на 15 років на досить особливих умовах", - сказала Зеркаль.

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Як передає "Економічна правда" з посиланням на пресслужбу компанії Nord Stream 2 AG, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "Північний потік-2" добудують в найближчі дні. За даними пресслужби, 6 вересня буде здійснене зварювання останньої труби другої нитки газопроводу, і наступним кроком стане здійснення стиковки секції газопроводу, що йде від берега Німеччини, з секцією, яка тягнеться з вод Данії.

Німецький журналіст Борис Райтшустер вважає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель серйозно нашкодила Україні. "Якщо будемо дивитися на її дії, а не на слова, то Путін може бути прекрасно задоволений Меркель, тому що, незважаючи на риторику, у справах вона в ключових питаннях відстоювала те, що вигідно Росії ", - сказав він в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим".