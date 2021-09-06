18:48, Сьогодні

Протести тривають — у Тихановської прокоментували гучний вирок опозиціонерам Франтішек Вячорка прокоментував рішення суду щодо Колесникової та Знака

У Білорусі суд виніс вирок відомим опозиціонерам: Марію Колесникову засудили до 11 років ув'язнення, а Максима Знака до 10 років. Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка.

"Цим вироком були шоковані й сім'я Марії Колесникової та Максима Знака, і всі друзі. Звичайно, вони не сидітимуть 10-11 років, їх випустять швидше, але думаю, що вони будуть сидіти до кінця Лукашенка. Для Лукашенко Марія стала особистим ворогом, вона продемонструвала непокору, коли Лукашенко спробував її вивезти з Білорусі, вона порвала свій паспорт, тим самим засвідчивши, що буде боротися до кінця. І навіть зараз, коли він намагається знущатися у в'язниці, вона виходить в клітці (в залі суду — ред.), посміхається і танцює, і це дуже не подобається Лукашенку", — сказав він.

Читайте також: "Українці - наші люди": у Тихановської пояснили гучну заяву Лукашенка

Вячорка зазначив, що протести в Білорусі набули нових форм.

"А з приводу протестів — вони тривають, набувши нових форм. Є кілька груп кіберпартизан, які зламують системи державного реєстру, публікують особисті дані силовиків, блокують сайти державної пропаганди. Сьогодні з'явився прапор на дорозі до мінського аеропорту. Люди ризикують здоров'ям, життям і свободою, але вивішують прапори, на вулиці Мінська виходять жінки з червоно-білими парасольками, знаючи, що можуть потрапити до в'язниці, але це не стримує протест", — сказав він.

Читайте також: Масові протести в Білорусі не відновляться - політолог

Додамо, Марія Колесникова і Максим Знак входили до передвиборного штабу конкурента Лукашенка - Віктора Бабарика, якого пізніше влада ув'язнила на 14 років. Після створення об'єднаного штабу Знак і Колесникова продовжили активну роботу в передвиборній кампанії Світлани Тіхановскої. Після створення Координаційної ради вони обоє увійшли до її президії.

У серпні 2020 року Лукашенко фальсифікував вибори президента. Підконтрольний йому ЦВК визнав перемогу за Лукашенком. У Білорусі спалахнули масові протести. З активістами почали жорстоко розправлятися.