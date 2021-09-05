21:18, Вчора

Найбезпечніший для України — журналіст про кандидата в канцлери Німеччини Іван Яковина розповів, чи може один з кандидатів на заміну Меркель взяти проросійський курс

Кандидат у канцлери Німеччини Олаф Шольц в молодіжному крилі соціал-демократів починав разом з Герхардом Шредером, який зараз працює на Росію. Чи може цей зв'язок спрацювати проти України, розповів у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Думаю, що ні. Тому що зараз Олаф працює в уряді Німеччини, є міністром фінансів. Якби він був хоч якось проросійським, був заангажований якоюсь мірою тим же Шредером, то, я впевнений, Меркель не допустила б його працювати на такому важливому посту як міністр фінансів, вона б його катапультувала", — сказав він.

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За словами журналіста, для України Шольц найбезпечніша кандидатура.

"Крім того, як кажуть, в сім'ї не без виродка. Якщо в СДП з'явився Шредер, це ще не означає, що вся партія така. У принципі Шольц належить до правого крила соціал-демократів. Він загалом вже майже центрист, лівим його навіть не назвеш. Тому я б так сказав — з усіх соціал-демократів він найбезпечніший для України", — сказав він.

Нагадаємо, вибори до німецького Бундестагу відбудуться 26 вересня. Після цього канцлерка країни Ангела Меркель піде у відставку.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік 2" в обхід України. Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна домагатиметься від США і Німеччини реальних гарантій, а не простих обіцянок щодо транзиту газу після запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

"Ми будемо вимагати контрактів — фактично це контракт на транзит з гарантованою оплатою. Можливо, вимагати — це не дуже правильне слово. Ми будемо працювати по всіх дипломатичних каналах", — сказав Арахамія.