20:38, Вчора

Росія не нападе на Україну до виборів — аналітик Ольга Курносова пояснила, до чого прагне виборча кампанія в Росії

До виборів в Держдуму Росія не нападатиме на Україну - про це заявила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політичний аналітик Ольга Курносова.

"Я вважаю, що ніяких військових дій чекати не варто, тому що ці вибори про інше. Це про роздачу грошей, які отримають пенсіонери та військовослужбовці, це про освіту... Всі страшилки звучать максимум з вуст глави МЗС Лаврова і Міноборони Шойгу. Але я не очікую до виборів в Держдуму ніяких військових дій", — сказала вона.

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Експерт пояснила, чого домагається російська влада.

"Тому що нинішня виборча кампанія навпаки сушить явку для того, щоб людей на вибори прийшло мало, але прийшов би ядерний електорат, тому що рейтинги "Єдиної Росії" не надто великі. Їм вигідно, щоб народу на вибори багато не приходило, а прийшов лише виборець "Єдиної Росії", — сказала вона.

Нагадаємо, вибори в Держдуму РФ призначені на 19 вересня. Очікується, що в них братимуть участь жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які отримали російське громадянство.

Російський правозахисник Марк Фейгін раніше заявив, що Захід може не визнати результати російських виборів. "Для самої Росії це не новина. Уже готуються до того, що вибори можуть бути визнані нелегітимними, тому що про це заявляв, наприклад, міністр закордонних справ Лавров, а він другий за списком правлячої партії "Єдина Росія". Він говорив про те, що певні політичні сили, які налаштовані русофобські, будуть намагатися торпедувати підсумки виборів у вересні та домагатися невизнання цих виборів, європейськими структурами", — сказав Фейгін.