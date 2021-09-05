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Від'єднання чорногорської церкви від сербської викликало масові протести Протестувальників розганяли сльозогінним газом і світлошумовими гранатами

У Чорногорії попри заворушення відбулася інтронізація митрополита Іоаникія, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24". Священнослужитель прибув у монастир міста Цетіне на вертольоті, а далі рухався під захистом бійців антитерористичного підрозділу зі щитами та автоматами. Напередодні протестувальники заблокували в’їзд у місто, а на околицях спорудили барикади з каміння та шин.

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Нині навколо монастиря, який приймав церемонію, знесли металеву огорожу. Щоб розігнати людей, поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Постраждали четверо людей. Силовики наказують людям розійтися, але сильні протести тривають.

Нагадаємо, Чорногорія отримала незалежність від Сербії ще у 2006 році, однак вийти з впливу сербської церкви країні не вдалося. Президент Чорногорії Міло Джуканович на боці протестувальників, навіть пообіцяв підтримати акцію непокори.

Раніше повідомлялося, що у США через ураган "Іда" загинуло 45 людей. Стихія наробила найбільше шкоди у Нью-Йорку та Нью-Джерсі. В місті затопило будинки та метрополітен.

За добу у Нью-Йорку та Нью-Джерсі випала рекордна кількість опадів. Поля затоплені, дороги розмиті. Між будинками пересуваються на човнах. Людей, заблокованих у власних оселях, рятують гелікоптерами.