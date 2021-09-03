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У США продовжує вирувати ураган "Іда" — подробиці У США через негоду загинули 45 осіб, в Нью-Йорку вода залила метро і квартири

Збільшується кількість загиблих від урагану "Іда" у Сполучених Штатах. За останніми даними, загинули 45 людей. Половина з них – у Нью-Йорку, де напередодні затопило метро. Рух у мегаполісі паралізовано. На дороги можна виїжджати лише надзвичайникам і поліції. А в Нью-Джерсі розмило залізницю, потяги там стали. Подробиці про наслідки негоди — у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".



Затоплені будинки горять, а гасити нікому. Через масштабні повені у штаті Нью-Джерсі рятувальники просто не можуть дістатися до місця. Аеропорт Тетерборо не працює. Усі рейси скасовані. А нині не можуть навіть пересуватися злітно-посадковою смугою – шасі літаків повністю у воді.

Фото: Reuters

Повені у регіон приніс шторм "Іда". За добу у Нью-Йорку та Нью-Джерсі випала рекордна кількість опадів. Поля затоплені, дороги розмиті. Між будинками пересуваються на човнах. Людей, заблокованих у власних оселях, рятують гелікоптерами.

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Буревій складно пережив Нью-Йорк. Найнебезпечнішим виявилося метро, де потоки збивали людей з ніг. Місцеві жителі масово викладали відео, як вода лилася прямо у квартири. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо запровадив надзвичайний стан. А президент Джо Байден вкотре нагадав: усе це наслідки кліматичних змін.

"Урагани, лісові пожежі й безпрецедентні повені – ще одне нагадування, що клімат катастрофічно змінюється. Діяти потрібно негайно. Тому я закликаю Конгрес якомога швидше ухвалити рекордні інвестиції у розвиток електричного транспорту", — сказав президент США.

Фото: Reuters

Нагадаємо, ураган "Іда" вдарив по США того ж дня, що й "Катріна" 16 років тому. Постраждали штати Луїзіана, Міссісіпі та Алабама, а мільйонний Новий Орлеан залишився без світла. Потім негода рушила на північ – уздовж Атлантичного узбережжя.

Раніше завідувачка відділом прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, а останні п'ять років стали рекордно теплими.