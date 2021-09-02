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Експосол США пояснив, чому не призначений посол США в Україні: це пов'язано з Байденом Також Джон Гербст висловився про візит Володимира Зеленського в США

В Україні досі немає посла США, і це пов'язано з рішенням президента Джо Байдена щодо газопроводу "Північний потік-2". Таку заяву в ефірі Київського безпекового форуму на каналі "Україна 24" зробив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"США готові підняти рівень співпраці з Україною, ваша боротьба з ревізіонізмом Кремля так само важлива для нас, як і для вас. Сподіваюся, ми через деякий час побачимо посла США в Києві. Важливо знати, що рішення Байдена щодо "Північного потоку-2" було катастрофою для США і Європи, і у відповідь на цю невдачу сенатор Круз (Тед Круз, член Республіканської партії - ред.) загальмував призначення послів до багатьох країн, тому і не вдалося призначити посла і в Україні", - сказав дипломат.

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Також Гербст позитивно оцінив візит Володимира Зеленського до США, акцентувавши увагу на "потужній підтримці України на тлі російської агресії".

"Я вважаю, що візит президента Зеленського був успішним, думаю, що розмова була відкритою, комплексною, і обидві сторони погодили дуже важливі питання. Це насамперед потужна підтримка України Америкою на тлі триваючої агресії Росії, для Байдена було дуже важливо на цьому наголосити після всього того, що Америка пережила з Афганістаном. Також президент Байден підкреслив свою прихильність тому, що вони не допустять, щоб Росія використовувала "Північний потік-2" як зброю проти України. Було виділено 60 млн доларів оборонної підтримки, також ми відновлюємо роботу комісії високого рівня, яка буде розглядати важливі документи, що стосуються безпеки, покращувати нашу роботу в різних галузях", - сказав Гербст.

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Нагадаємо, в Україні зараз працює тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін. Попередній посол Вільям Тейлор закінчив каденцію 2020 року.

Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки і наших кліматичних цілей". У зв'язку з цим рішенням Байден у США піддався жорсткій критиці з боку не тільки своїх супротивників, але і прихильників. Політичний експерт Андрій Піонтковський вважає, що на саміті в Женеві Байден програв Володимиру Путіну і "виконує його інструкції".

Водночас деякі експерти не вірять заявам Німеччини про те, що інтереси України в зв'язку з роботою "Північного потоку-2" будуть захищені. Зокрема, в гарантії Німеччини сумнівається аналітик програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. "Ця декларація (про те, що якщо Росія тиснутиме на Україну, проти неї будуть введені санкції - ред.) звучить досить дивно, ніби Німеччина хоче, щоб їм в черговий раз довели, що Росія може використовувати енергетику або ще щось як зброю, зокрема проти України. І створюється враження, що всіх подій, які відбувалися за останні 7 років, Німеччині недостатньо. Демонстрація такої короткої пам'яті - саме через це не дуже віриться в цю декларацію, і Україна повинна проводити певні дії з відстоюванням своїх інтересів", - сказав він.