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США нагадують Росії, щоб вона відчепилась від України - експосол про військову допомогу Джон Гербст сказав, що США розуміють "небезпеку кремлівської агресії"

Військова допомога Україні від США на суму 60 млн доларів є сигналом Росії, щоб вона залишила Україну в спокої. Про це в ефірі марафону "Американський прийом" на телеканалі "Україна 24" сказав експосол США в Україні Джон Гербст.

"На мій погляд, це показує підтримку Вашингтона для України під час її війни проти російської агресії. Це хороший знак і сигнал Кремлю - залишити Україну в спокої. Як я розумію, наша допомога у військовій галузі - це подарунок", - сказав дипломат.

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Гербст зазначив, що США розуміють про "небезпеку кремлівської агресії".

"Якщо подивитися на військову допомогу США по всьому світу, то Україна отримує багато. Звичайно, є країни, які отримують більше. Проте Україна з 2014 року отримала багато від нас, тому що ми розуміємо про небезпеку для України і для нас від кремлівської агресії", - сказав експосол.

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Як повідомляє офіційний сайт Білого дому, Джо Байден підписав документ, згідно з яким 60 млн доларів спрямовуються на потреби Міністерства оборони України.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" дипломат Олександр Левченко заявив, що українській стороні варто нагадати, що США, завдяки програмі ядерного роззброєння України, заощадили 1 трлн доларів, отже, Україна має право просити військової допомоги на суму понад 60 млн доларів. "Ми повинні нагадати, що з 1991 року, коли почався процес ядерного роззброєння, що закінчився 1996 року, США заощадили 1 трлн доларів, тільки щодо української зброї. Звичайно, ми б хотіли, щоб таким чином враховувалося те, що Україна потребує підтримки з боку нашого стратегічного союзника, і наші очікування - що цей статус буде підтверджений, незважаючи на те, що ситуація в Афганістані вимагала деяких коректив", - сказав експерт.