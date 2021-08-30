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Меркель технічно помстилася Путіну — журналіст про "Північний потік-2" Іван Яковина розповів, як рішення суду в Німеччині обеззброїло Володимира Путіна

Російський газопровід "Північний потік-2" поки не працюватиме, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Мені здається, що поки все для України йде дуже добре, ситуація розвивається в найбільш сприятливому напрямку, причому не тільки для України, але і для всього Заходу. Добрі новини з Німеччини, з Земельного суду Дюссельдорфа, який фактично вирвав отруйні зуби в улюбленого проєкту Володимира Путіна "Північного потоку". Завдяки судовим рішенням цей проєкт фактично втратить свої бойові якості. Якщо все зараз буде за законом, то, думаю, що з небезпечної зброї ця труба перетвориться на звичайний засіб доставки газу, і особливо загрожувати Україні не буде", — сказав він.

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Яковина пояснив, що саме сталося в суді.

"Суд відхилив скаргу компанії Nord Stream-2 AG на Федеральне мережеве агентство Німеччини, яке раніше зобов'язало цю компанію дотримуватися у своїй роботі європейського законодавства. "Північний потік-2" повинен був керуватися правилами Третього енергопакета: оператор газопроводу повинен бути незалежним від "Газпрому", використовувати газопровід можна виключно для отримання прибутку, а не для геополітичних битв, 50% обсягів труби повинні бути відкриті для незалежних постачальників. Таким чином, Росія не зможе перекачувати через "Північний потік-2" весь свій експорт на Захід, їй доведеться орендувати українську газотранспортну систему, а цього Путін дуже не хоче робити, але доведеться", — сказав він.

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За словами журналіста, таким чином канцлер Німеччини Ангела Меркель могла помститися президенту РФ Володимиру Путіну.

"І найголовніше - поки ці заходи не будуть введені в дію, ніякої сертифікації "Північного потоку-2" не буде. Простіше кажучи, він працюватиме тільки в тому випадку, якщо його не можна буде застосовувати як зброю для досягнення російських геополітичних цілей. Кремль дав зрозуміти, що буде боротися за це право, але у нього навряд чи вийде, тому що німецькі закони — це не російські. Підозрюю, що Ангела Меркель під час візиту до Москви просила по-доброму Путіна не лізти в Україну, повернути Крим і Донбас, але Путін, звісно, цього робити не хоче. Він-то вважав, що боятися йому нічого, оскільки газопровід побудований, ну й Ангела йому сказала: "Ах так, ну тоді отримуй, фашист, гранату". І технічно помстилася йому під завісу своєї кар'єри", — сказав він.

Нагадаємо, що Росія будує "Північний потік-2" в обхід України. Це може викликати падіння транзиту газу через українську газотранспортну систему. США й Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва цього газопроводу. Проте деякі аналітики вважають, що запуск може бути відкладений. Зокрема, російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін вважає, що "проблема може виникнути, тому що створюється монополія ринку газу, і фактично Німеччина стає оператором як Східної, так і Центральної Європи".

Раніше радниця глави НАК "Нафтогаз України" Світлана Заліщук повідомила у Facebook, що Вищий земельний суд німецького Дюссельдорфа зобов'язав оператора газопроводу "Північний потік-2" бути незалежним від російської компанії "Газпром".

"Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу NS2 AG на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, таким чином накладаючи зобов'язання на" Північний потік-2 "дотримуватися європейського законодавства, тобто Третього енергопакета. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку - 2" повинна бути незалежною від "Газпрому", — пише Заліщук.