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Виведення військ США з Афганістану: експерт оцінив наслідки для Росії Кремль може посилити вплив у пострадянських країнах Центральної Азії

Росія не зможе чинити істотний вплив на події в Афганістані навіть після виведення звідти військ США.

Таку думку в ефірі програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" висловив політичний експерт Ілія Куса.

"Я не вважаю Росію сильним гравцем в Афганістані навіть зараз, і навіть після відходу США вони такими не стануть. Максимум, що Росія зараз отримає від ситуації в Афганістані - це можливість посилити свій вплив у країнах Центральної Азії як гарант безпеки кордонів. У них є військова інфраструктура, бази - це максимум. Узбекистан сам по собі не потребуватиме російської допомоги, тим більше, що за останній час він піднявся і економічно, і політично. Сьогодні вони грають у багатовекторну політику, це видно. З кінця 90-х років вони встигли налагодити відносини з талібами. От у Таджикистану величезна проблема, відносини з "Талібаном" непрості. Крім того, в лавах "Талібану" воюють таджики з екстремістського угруповання "Джаамат Ансаруллах", які були витіснені з Таджикистану після громадянської війни, і довгий кордон, і наплив біженців, яких не можуть розмістити. Тут Росія якраз може запропонувати свої послуги", - розповів Куса.

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Нагадаємо, влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул.

Захоплення влади талібами спровокувало паніку в країні, люди, які співпрацювали з владою США, намагаються покинути Афганістан за будь-яку ціну. США і низка європейських країн евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, зокрема й Афганістану.

Російський політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що події в Афганістані матимуть для України два важливі наслідки - позитивний і негативний.