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Кулеба про ситуацію в Афганістані: країна поділена на три частини Глава МЗС розповів, що відбувається в захопленому талібами Афганістані

Що зараз відбувається в Афганістані, де владу захопив Талібан, розповів у програмі "Велика п’ятниця" на телеканалі "Україна 24" голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Афганістан станом на зараз можна поділити на три частини. Перша – аеропорт Кабула, друга – Панджшерська долина, третя – решта Афганістану. На решті Афганістану все більш-менш спокійно, таліби перебирають владу і налагоджують життя. Панджшерська долина чинить опір, це долина, яка в основному населена етнічними таджиками", — сказав він.

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За словами Кулеби, найгостріша ситуація в аеропорту Кабула.

"А в аеропорту Кабула розгортаються найдраматичніші сцени, там дуже багато хаосу, загроз для життя людей. Власне той теракт, який там вчора стався – квінтесенція всього, що там відбувалося. Але загалом в Афганістані таліби контролюють ситуацію. Питання тепер в тому, яку саме модель правління вони оберуть. Це вже не ті таліби, які були в 1996-2001 роках, ці таліби, безумовно, більше турбуються про своє міжнародне визнання, про контакти із зовнішнім світом, але лишається багато неясностей, ризиків. Тому всі уважно стежать, якою буде їхня політика", — сказав він.

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Нагадаємо, влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул.

Захоплення влади талібами спровокувало паніку в країні, люди, які співпрацювали з владою США, намагаються покинути Афганістан за будь-яку ціну. США і низка європейських країн евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, зокрема й Афганістану.