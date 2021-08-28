11:04, Сьогодні

До вибухів в Афганістані можуть бути причетні дві держави - військовий експерт У ситуації з терактами "не все так просто", зазначив Олександр Мусієнко

До терактів у Кабулі можуть бути причетні держави, які прагнуть не допустити виведення військ США з Афганістану й втягнути Штати у новий конфлікт.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Щодо ситуації в Афганістані – по-перше, ІДІЛ і Талібан воюють між собою за проєкти халіфатів. Воно надалі наростатиме. Але є інший момент, не так все просто. Мені здається, що ті, хто стоять за цими терактами, не хочуть, щоб США вийшли з Афганістану. Вони хочуть, щоб там були США, щоб їх втягнути в новий конфлікт. Щоб вони звідти не виходили, а значить, затягнулися, знову військові, гроші. Тому що якщо зараз вийдуть, то скажуть: ви слабкі, відповідайте на теракти", - зазначив експерт.

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Мусієнко нагадав про заяву президента США Джо Байдена, зроблену декілька днів тому.

"Він сказав: є дві держави, які дуже хотіли б, щоб ми з Афганістану не виходили. От вам і відповідь, хто може бути причетний, стояти за тим, що йде така політика, щоб США звідти не виходили. До речі, насправді попри те, що говорить Росія, я думаю, вони не хочуть, щоб американці пішли й залишили їм проблемний Афганістан", - сказав він.

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Нагадаємо, в Афганістані біля аеропорту Кабула 26 серпня прогриміли два вибухи, які забрали понад 100 життів - 90 афганців і 13 американських військових.

Смертник підірвав себе в натовпі біля пропускного пункту в аеропорту, який контролювали солдати США і Великої Британії. Крім того, біля готелю вибухнула замінована машина. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ.

У США оголосили п'ятиденний траур за загиблими в Кабулі.

"Ми не пробачимо, не забудемо, знайдемо вас і примусимо заплатити", - прокоментував трагедію президент США Джо Байден.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський доручив якнайшвидше евакуювати українців з Афганістану.