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Теракти в аеропорті Кабула можуть зірвати угоду між США і "Талібаном" – експерт Експерт з безпеки розповів, які наслідки можуть мати вибухи в Афганістані

Вибухи в аеропорті Кабула, які відбулися 26 серпня, можуть зірвати угоду між США і "Талібаном", укладену в лютому 2020 року, про те, що на території Афганістану не з'являться ворожі США сили. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" заявив експерт з безпеки Олексій Їжак.

"Схоже на те, що це ІДІЛ, тому що Талібану це невигідно, вони хочуть міжнародного визнання, і це зараз грає проти них, якщо тільки вони не хочуть зупинити евакуацію до кінця серпня. Якщо це все-таки ІДІЛ, то "Талібан", думаю, дозволить виїхати ще кільком сотням тисяч людей, вже під міжнародним тиском. Зараз, за два тижні, вивезено вже 100 тис. людей. Є надія, що вивезуть ще після закінчення дедлайну (31 серпня - ред.). Зараз якщо там є українці поза аеропортом, це може бути проблематичним", — зазначив експерт.

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Експерт зазначив, що попередити таке ПП складно.

"Запобігти такому теракту — складна справа, тому що американські війська і війська союзників контролюють тільки аеропорт, вони більш-менш домовилися, що людям можна дістатися до аеропорту. Але рівень розвідки дуже високий, вони знали про погрози з боку ІДІЛ не за кілька годин, а ще з ранку. Важливо, що це порушує договір, укладений між США і "Талібаном" в лютому 2020 року про те, що "Талібан" не надаватиме територію для ворожих США сил. Якщо це відбувається - можливо, з'являється третя сила, яка намагається зірвати угоду", — додав Їжак.

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Нагадаємо, біля аеропорту Кабула 26 серпня сталася вибух, підірвався смертник. Інформацію підтвердив представник Пентагону Джон Кірбі. Щонайменше 13 людей загинули, серед загиблих є діти. Також є інформація про десятки поранених.

Пізніше стало відомо про другий вибух. За словами американських чиновників, щонайменше троє військових США отримали поранення.

Влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточний висновок військ з Афганістану. Цим скористалося рух "Талібан", яке посилило наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул. Захоплення влади талібами спровокував паніку в країні, люди, які співпрацювали з владою США, намагаються покинути Афганістан за всяку ціну. США і ряд європейських країн евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, в тому числі і Афганістану.