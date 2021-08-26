18:45, Сьогодні

Через вибухи в аеропорту Кабула евакуація з Афганістану може закінчитися раніше – експерт "Загострення можна пояснити наближенням 31 серпня, останнього дня евакуації", - сказав Данилов

Через два вибухи, які пролунали сьогодні в районі аеропорту Кабула в Афганістані, евакуація людей з країни, зокрема й українців, може закінчитися раніше.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

«Загострення можна пояснити наближенням 31 серпня, останнього дня евакуації, великою кількістю людей, які бажають евакуюватися. Люди хочуть виїхати, їх більше, і невідомо ще, чи впораються США. Близько 100 тисяч вже вивезли, але кількість охочих не зменшується. Друге - конкуренція різних сил всередині самого Афганістану. Немає вірогідних даних, хто вчинив вибух - "Ісламська держава" чи якась із фракцій Талібану, - заявив Данилов.

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Він наголосив, що Талібан - там не єдина сила, хтось готовий тримати слово, хтось не готовий, хтось хоче остаточно зіпсувати картинку для США.

«І це все відбувається на тлі торгів, які йдуть як з Панджшерською ущелиною (територією супротивників Талібану - ред.), так і з США і сусідніми країнами. Ситуація напружена, може бути все що завгодно. Хто причетний до вибуху, з'ясувати в такій ситуації буде дуже складно, тим більше що смертника могли завербувати під зовсім іншим прапором. Все це вимагає роботи на місці. Але оскільки американці йдуть з країни, з'ясувати буде дуже складно або принаймні все це затягнеться. Вибух може викликати те, що евакуація закінчиться раніше», - зазначив експерт.

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Біля аеропорту Кабула 26 серпня стався вибух, підірвався смертник. Інформацію підтвердив речник Пентагону Джон Кірбі. Щонайменше 13 людей загинули, серед загиблих є діти. Також є інформація про десятки поранених.

Пізніше стало відомо про другий вибух. За словами американських чиновників, щонайменше троє військових США отримали поранення.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" військовий дипломат, генерал-майор Петро Гаращук заявив, що ситуація, яка склалася в Афганістані після виходу американських військ і приходу до влади радикального ісламістського руху "Талібан", є ганебною для всього цивілізованого світу:

"Військово-політична ситуація, що склалася в Афганістані, надзвичайно ганебна. Ганебна не тільки для жителів Афганістану, а й для всієї цивілізованої світової спільноти. Те, що я зараз бачу і чую, суперечить тим оцінкам, які давалися вищим військово-політичним керівництвом у США і Брюсселі, й тому, що я бачив під час перебування в Афганістані в складі військового комітету НАТО".