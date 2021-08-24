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Цього не можна було допускати — експрем'єр про ситуацію в Афганістані Арсеній Яценюк розповів, що тепер повинні робити США і Європа

Ситуація в Афганістані буде мати наслідки для всіх, наголосив у програмі “Час Голованова” на телеканалі "Україна 24" колишній прем’єр-міністр України, лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк.

Арсеній Яценюк зазначив, що завжди мав дуже добрі відносини з сьогоднішнім президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом, “але добрі відносини не означають, що ти з усім погоджуєшся”.

Він назвав ситуацію щодо Афганістану катастрофічною.

“Це безвідповідальність людей, які готували вихід із Афганістану, що призвела до надзвичайно великих втрат, зокрема репутаційних, у першу чергу наших західних союзників. Цього не можна було допускати”, — сказав він.

Крім того, 20 років перебування коаліційних військ в Афганістані були не лише для того, аби боротися з тероризмом, а й щоб допомогти збудувати державу, зазначив політик.

“Жінки зрозуміли, що вони мають свої права, діти пішли в школу. Чого там не було при "Талібані". І залишити зараз просто цих людей – це грає на руку всім диктаторським режимам”, — сказав він.

Зокрема, підкреслив Арсеній Яценюк, російські ЗМІ розіграють цю карту, намагаючись підірвати віру в західні цінності та західне суспільство.

"Тобто прорахунки якихось конкретних людей при прийнятті цього рішення мають і матимуть дуже значні наслідки й для самого Афганістану, і для Сполучених Штатів, і для країн західного світу”, — наголосив він.

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Щодо питання міграції, підкреслив Арсеній Яценюк, також є дилема: “Не можна припуститися, щоби з тими, хто має законне право потрапити до України чи до будь-якої іншої країни світу, потрапляли особи, які можуть бути пов’язані з тероризмом”.

Арсеній Яценюк наголосив на важливості найактивнішої роботи коаліції – Сполучених Штатів і Європи.

“Починаючи з того, що вони повинні розмовляти з тими, кого вони по факту пропустили до влади, - "Талібаном". Там розмова буде складна, але у них є засоби та методи, яким чином розмовляти. І друге – вони повинні вирішувати питання, аби люди, які співпрацювали з західним світом під час 20-річного перебування коаліції в Афганістані, отримали право переїхати або до США, або до інших країн коаліції. “Це дуже складна, але показова історія в тому плані, що за кожну націю і за кожну державу треба боротися, якщо ви взяли за неї відповідальність", - сказав він.

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Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль центри ще чотирьох афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану. У неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні.