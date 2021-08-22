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Меркель і Путін ні про що не змогли домовитися — журналіст про війну на Донбасі Іван Яковина розповів, коли буде можливий прогрес щодо Донбасу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель визнала, що у переговорах щодо Донбасу був застій — про це заявив журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Меркель констатувала, що в переговорному процесі щодо Донбасу був застій, і не сказала, яким чином цей застій можна зняти, як реабілітувати, відновити ці переговори. Думаю, це в принципі неможливо, оскільки поки Путін залишається президентом Росії, ніякого прогресу в цьому сенсі не буде. Тому що єдина мета Путіна — повне знищення України. Поки він залишається президентом, ніякого миру на Донбасі бути не може. На підсумковій пресконференції було видно, що Меркель і Путін щодо Донбасу ні про що не змогли домовитися", — сказав він.

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Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель 22 серпня прибула до Києва і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Ангела Меркель після візиту до Москви привезе Володимиру Зеленському таємне послання від Володимира Путіна.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.