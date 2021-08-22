23:20, Сьогодні

Для Путіна це геополітична дубина — журналіст про "Північний потік-2" Іван Яковина засумнівався в ефективній роботі російського газопроводу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час свого візиту до Москви робила все можливе, щоб залагодити питання "Північного потоку-2" - про це розповів журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Дуже важлива тема для обговорення Меркель і Путіним у Москві — "Північний потік-2". Тут величезна кількість можливостей для торгівлі, тому що цей газопровід потрібен і росіянам, і німцям. Але для Німеччини в цьому питанні ситуація трохи краща, тому що для неї це лише комерційний проєкт, а для Путіна — це геополітична дубинка. Меркель на зустрічі в Москві робила все можливе, щоб газ, з одного боку, через цю трубу йшов, а з іншого боку, щоб Путін не міг цією трубою розмахувати та загрожувати сусіднім країнам, зокрема, Україні. Наскільки я пам'ятаю, Меркель навіть зажадала від Путіна, щоб той продовжував поставки газу через українську ГТС і після 2024 року, коли закінчується відповідний контракт", — сказав він.

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Журналіст заявив, що навряд чи "Північний потік-2" буде працювати на всі 100%.

"Подивимося, як це буде в реальності. Я досі не впевнений, що "Північний потік-2" взагалі почне працювати на всю котушку. І тут, до речі, майбутній візит Зеленського в США може багато чого змінити. Думаю, якщо у Зеленського все вийде, то "Північний потік-2" просто не почне працювати", — сказав він.

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Раніше США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.