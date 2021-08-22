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Захід хоче вбити клин між двома диктаторами — журналіст про Путіна й Лукашенка Іван Яковина розповів, що Меркель сказала Путіну про Лукашенка

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель дала зрозуміти президент РФ Володимиру Путіну під час її візиту до Москвиу, що його підтримка самопроголошеного голови Білорусі Олександра Лукашенка дорого обійдеться Росії — про це розповів журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Відносини з Білоруссю — думаю, це була ще одна тема розмови Путіна і Меркель. Тому що Захід зараз все наполегливіше дає зрозуміти Путіну, що з Лукашенком ніхто більше не говоритиме і що відносини з Заходом Лукашенко вже повністю поховав, і Захід буде домагатися його відставки за допомогою санкцій", — сказав він.

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На думку Яковини, Захід хоче посварити двох диктаторів.

"Думаю, Меркель спробувала пояснити Путіну, що його підтримка білоруського диктатора, по-перше, не має сенсу, його все одно повалять, а по-друге, така підтримка буде дорого обходитися самій Росії. Зауважимо, що Захід зараз приймає санкції другого порядку, які будуть бити вже не по самій Білорусі, а по тих країнах, які надають Білорусі підтримку, тобто головним чином по Росії. Путін з точки зору Заходу та Меркель має засумніватися, що його підтримка Лукашенка за будь-яку ціну взагалі правильна і продуктивна. Заходу, по суті справи, потрібно вбити клин між двома диктаторами, Меркель постаралася зробити саме це", — сказав він.

Нагадаємо, що 20 серпня в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили, зокрема, запуск російського газопроводу "Північний потік-2", перспективи продовження транзиту газу через Україну, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після візиту до Москви Ангела Меркель 22 серпня відвідала Київ і зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Ангела Меркель після візиту до Москви привезе Володимиру Зеленському таємне послання від Володимира Путіна.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.