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Меркель слухняно виконує волю Путіна - Піонтковський про переговори в Москві Канцлер Німеччини псує собі біографію участю в путінських проєктах, зазначив політолог

Канцлер Німеччини Ангела Меркель допомагає президенту Росії Володимиру Путіну змусити Україну виконувати Мінські угоди в трактуванні Кремля.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політолог Андрій Піонтковський, коментуючи переговори Путіна і Меркель у Москві.

"Меркель слухняно виконує волю Путіна, висловлену ним у завершальній частині пресконференції: приїжджайте і змусьте їх підкоритися моїй волі та виконати Мінські угоди в моїй інтерпретації - тобто визнати в українському правовому полі російський військово-терористичний плацдарм ОРДЛО. Це, власне, та лінія, яку сформулював чітко глава МЗС Росії Лавров, коли він сказав: ми не дозволимо Зеленському зіскочити з гачка Мінських угод, нехай він звивається на ньому якнайдовше. От вона і їде переконувати Зеленського звиватися на цьому гачку якомога довше", - заявив Піонтковський.

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За словами політолога, Меркель наприкінці своєї політичної біографії "псує уявлення про себе такою метушливою участю в путінських проєктах".

"Подивіться навіть за поведінкою, як вона вчора поводилася. Це нескінченне mein liebe Vladimir (мій дорогий Володимире - ред.). Вона схопилася при появі Лаврова, щоб зробити йому шанобливий кніксен. Я здивований. Це та Меркель, яка ще рік тому протистояла Путіну дуже різко у справі Навального. Які аргументи знайшла Москва, щоб змусити Меркель поводитися так запопадливо стосовно неї?" - зазначив російський експерт.

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Нагадаємо, що 20 серпня в Москві відбулися переговори президента Росії Володимира Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили, зокрема, запуск російського газопроводу "Північний потік-2", перспективи продовження транзиту газу через Україну, а також врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після візиту до Москви Ангела Меркель 22 серпня відвідає Київ і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Ангела Меркель після візиту до Москви привезе Володимиру Зеленському таємне послання від Володимира Путіна.

"Найімовірніше, вона приїде з якимось таємним посланням Путіна Зеленському. Чи можна це буде назвати ультиматумом - я не знаю. Загалом, якусь інформацію вона привезе. Це в будь-якому випадку корисно. Тому що необов'язково ж приймати ультиматум, якщо це буде саме він. Але знати, чого від тебе хочуть супротивники, треба, корисно", - сказав російський політик.