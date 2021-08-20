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Найбільше наляканий Путін — Саакашвілі про події в Афганістані Михайло Саакашвілі пояснив, чому Росії варто побоюватися талібів

Через події в Афганістані, де владу захопили таліби, найбільше наляканий президент Росії Володимир Путін — про це заявив експрезидент Грузії, глава виконкому Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Що стосується талібів, мені здається, що зараз найбільше наляканий Путін, тому що таліби точно не зупиняться на Афганістані. Це наднаціональний ідеологічний рух. У Середній Азії є ціла низка режимів, які дуже слабкі — Туркменістан, Таджикистан, Узбекистан, частини Казахстану. І коли ти маєш справу з ідеологічним рухом, який проповідує справедливість... Думаю, Росія зараз отримає на своїх південних рубежах таку головоломку, адже у Росії внутрішня ситуація теж не дуже", — сказав він.

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За словами Саакашвілі, Україні варто скористатися ситуацією, яка розгортається через Афганістан.

"Тому, мені здається, найбільше зараз не американці повинні хвилюватися, а хвилюється реально Путін, видно, що вони налякані. Вони там якісь звуки видають, намагаються домовитися з Талібаном. Але з Талібаном домовитися неможливо, тому що вони однаково ненавидять усіх іноземців: їм що американець, що китаєць, що росіянин — все одно. Ми зараз бачимо початок серіалу великих геополітичних потрясінь, які обов'язково виникнуть, і нам треба це використовувати", — сказав він.

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Нагадаємо, влітку 2021 року війська НАТО і США почали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну.

13 серпня Талібан захопив два великі афганські міста, друге й третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль центри ще чотирьох афганських провінцій. 14 серпня Талібан захопив Мазарі-Шариф, велике захищене місто на півночі Афганістану. У неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні.

У МЗС України раніше повідомили, що влада докладає всіх зусиль, щоб українці змогли покинути Афганістан. "Це надскладне завдання, тому що весь аеропорт на декілька сотень метрів оточений людьми, повз яких протиснутися фактично неможливо. Ні про яке відкриття воріт не йдеться. Час від часу представники військової влади намагаються відштовхнути натовп від огорожі. І в цей час відбувається фізичне переправлення людей на територію аеропорту", — розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.