22:16, Вчора

Черговий удар по єдності Європи — "слуга народу" про "Північний потік-2" Денис Маслов висловився про загрозу для Європи з боку Росії

Російський газопровід "Північний потік-2" ставить під загрозу європейську єдність, заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" нардеп з фракції "Слуга народу" Денис Маслов.

"Північний потік-2" — це черговий удар по єдності Європи. До цього був Brexit, вакцинація, а після цього "Північний потік-2". І це стає загрозою вже не тільки для України. Ми абсолютно сприймаємо реальність, бажано, щоб Європа зрозуміла цю реальність", — сказав він.

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За словами нардепа, Росія шантажує газом західні країни.

"А реальність дуже проста – така, що Росія абсолютно шантажує зараз Європу, розуміючи, що американська сторона, європейська сторона можуть чинити ще перешкоди сертифікацією укладення контракту. Тому Росія зараз робить дефіцит у Європі, щоб зрештою шантажувати, щоб там погодились на введення в експлуатацію газогону", — сказав він.

Нагадаємо, що Росія будує "Північний потік-2" в обхід України. Це може викликати падіння транзиту газу через українську газотранспортну систему. США й Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва цього газопроводу, за прогнозами, він буде готовий до введення в експлуатацію наприкінці серпня - початку вересня.

Проте деякі аналітики вважають, що запуск може бути відкладений. Зокрема, російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін вважає, що "проблема може виникнути, тому що створюється монополія ринку газу, і фактично Німеччина стає оператором як Східної, так і Центральної Європи".