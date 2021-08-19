21:38, Вчора

У столиці США з'явилася загроза вибуху, подробиці з місця подій Людина з вибухівкою вимагає зустрічі з президентом США

У США з'явилася загроза вибуху у самісінькому центрі Вашингтона. Кореспондентка телеканалу "Україна 24" розповіла подробиці з місця подій у програмі "Україна Сьогодні".

"Ми біля будівлі Капітолія, пройти далі не можемо. Зараз усю територію перекрито кордонами поліції. Близько 10:00 невідомий чоловік, який перебував біля бібліотеки у самому центрі, повідомив, що у нього в автівці вибухівка. Він наразі там і перебуває. Після того як він повідомив про це в поліцію, одразу із Сенату евакуювали всіх співробітників через підземні тунелі, евакуювали також усіх людей із сусідніх будівель, навіть зупинили декілька станцій метро", — сказала вона.

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За словами кореспондентки, минуло три години, і з’явилося, ймовірно, фото чоловіка у соцмережах. Поліція вже знає, хто ця особа. Вже з’явилася перша інформація - нібито, за його словами, він хоче зустрічі з президентом США. І нібито на території міста є ще декілька вибухових пристроїв.

Кілька хвилин тому стало відомо, що на Таймз-сквер у Нью-Йорку поліцейські також перевіряли невідомий предмет, перекрили всю територію. Але виявилось, що цей предмет не є небезпечним, тому рух транспорту відновили.

Раніше повідомлялося, що житлові квартали Красногорівки Донецької області обстріляли з важкої артилерії. Влучили в житловий будинок, чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу на Донбасі, розповів деталі.

Також 4 серпня в приміщенні Кабінету міністрів учасник АТО Володимир Прохнич дістав гранату і погрожував підірвати її. На місце прибули поліцейські, вибухотехніки та представники спецслужб. Урядовий квартал було оточено. В результаті переговорів Прохнич здався правоохоронцям, гранату знешкодили. Чоловіка затримали, проводяться слідчі дії, йому загрожує до 15 років за ґратами.