14:30, Сьогодні

"Тримав Собчака, щоб не впав": Путіну нагадали, ким він був під час ДКНС "Я був у тому ж приміщенні й все бачив особисто", - пише політик Альфред Кох

Майбутній російський президент Володимир Путін у 1991 році займав підлегле становище при тодішньому мерові Ленінграда Анатолії Собчаку, який брав участь у протидії путчу. Про це нагадав російський політик Альфред Кох у своєму Facebook.

"До речі, про ДКНС. Я сам, на власні очі бачив Путіна разом з А. Собчаком у Маріїнському палаці під час т. зв. "путчу". Собчак виступав з вікна Маріїнського палацу, а Путін стояв поруч, готовий його підтримати, якщо той раптом почне падати з підвіконня. Я був у тому ж приміщенні й все бачив особисто", - написав Кох.

Читайте також: Путін дав сигнал п'ятій колоні в Україні про вторгнення Росії - Ілларіонов

Таким чином, як натякнув Кох, підтримуючи Собчака, що протестував проти путчу, Путін не має права шкодувати про розпад СРСР.

"Це я до того, щоб йому хтось нагадав цей епізод, коли він почне волати про "найбільшу геополітичну катастрофу", - написав Кох.

Читайте також: Путін і Байден уклали пакт проти України - Ілларіонов

Фото из Twitter tato Alex

18-21 серпня 1991 року в СРСР стався так званий серпневий путч, який ознаменував початок розпаду СРСР. Організатори путчу - Державний комітет з надзвичайного стану (рос. Государстенный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП) - намагалися перешкодити підписанню союзного договору РРФСР, Казахстану й Узбекистану, але в результаті Комуністична партія була остаточно дискредитована. Анатолій Собчак очолив опір ДКНС у Ленінграді, в результаті чого в місті не діяли укази комітету.