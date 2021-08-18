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Байдену загрожує імпічменту через ситуацію в Афганістані - політолог Проти президента США налаштовані не тільки республіканці, а й частина демократів, зазначив Дмитро Співак

Президенту США Джо Байдену загрожує імпічмент у зв'язку з ситуацією в Афганістані, де рух "Талібан" скористалося виведенням американських військ, щоб захопити владу.

Таку думку в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" висловив політолог Дмитро Співак. За його словами, Байдена на тлі проблем з Афганістаном не надто хвилюють майбутні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

"Наскільки вдасться домовитися Росії, Китаю і керівництву талібів, ми побачимо в найближчий місяць. Якщо таліби поводитимуться більш лояльно, думаю, що їх можуть навіть визнати як законну владу. Байдену у зв'язку з цим рішенням у Сполучених Штатах, на жаль, взагалі не до приїзду Зеленського. Там йому загрожує початок процедури імпічменту. Там колосальні внутрішні протиріччя, там активізувалися республіканці, вже намічається розкол всередині демократів. Уявляєте, дві події поспіль, Байден прийшов до влади - "Північний потік-2" дозволив, з Путіним про щось то домовився, з Афганістану вийшов, продали Афганістан. А тут Зеленський кудись летить. Де Україна зараз?" - заявив політолог.

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Нагадаємо, влітку війська НАТО та США розпочали останню фазу виведення військ з Афганістану, після чого в країні посилився наступ талібів. Рух "Талібан" 13 серпня захопив Герат і Кандагар – два найбільші афганські міста після столиці Кабула. 14 серпня армія талібів захопила центри ще чотирьох афганських провінцій. Після цього був взятий під контроль Кабул.

Після захоплення талібами столиці Афганістану Кабула, колишній президент США Дональд Трамп закликав свого наступника Джо Байдена до відставки. "Байдену настав час з ганьбою піти через те, що він допустив в Афганістані", - цитує слова Трампа DW.

Трамп вже неодноразово критикував плани Байдена, що стосуються виведення військ США з Афганістану, стверджуючи, що він здійснив би виведення військ "зовсім інакше і набагато успішніше".

При адміністрації Трампа США в 2018 році почали прямі переговори з талібами в столиці Катару Досі. У лютому 2020 року сторони уклали угоду про терміни виведення американських військ з Афганістану. Виведення військ неодноразово відкладалося і почалося лише при Джо Байдені в травні поточного року.