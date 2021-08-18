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Проти "Талібану" боротимуться в регіонах Афганістану - військовий фахівець Крім того, є сумніви в тому, що сам "Талібан" виявиться здатний контролювати свою структуру

Незважаючи на те, що таліби повністю захопили владу в Афганістані, не виключено, що в регіонах їм чинитимуть опір. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" сказав військовий експерт Ігор Левченко.

"На регіональному рівні можливе протистояння, тим паче, що, незважаючи на те, що "Талібан" отримав контроль над північними провінціями, там залишаються традиційні польові командири, які в 90-х роках воювали з "Талібаном", і зараз вони заявляють про те, що будуть і далі продовжувати боротьбу", - сказав експерт.

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Левченко також висловив сумніви в тому, що сам "Талібан" здатний контролювати свою структуру.

"Талібан" - це не чітка ієрархічна структура, в ній багато власних кланів, угруповань. Зараз експерти говорять про те, що керованість цієї структури в умовах, коли "Талібан" прийшов до влади, викликає певні сумніви", - сказав Левченко.

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13 серпня "Талібан" захопив другий і третій за величиною міста після Кабула - Кандагар і Герат. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шариф, велике захищене місто на півночі Афганістану. У неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу.

Журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив, що перемога "Талібану" може надихнути інші екстремістські рухи. "Зрозуміло, перемога талібів навіть тільки в рамках Афганістану може надихнути різного роду екстремістів, зокрема й тих, які перебувають навколо нас. Тут у нас і "Хезболла", і "ХАМАС". І перемога талібів, ще й така швидкоплинна, причому над Сполученими Штатами, може дуже сильно вплинути на їхні настрої", - сказав Ауслендер.