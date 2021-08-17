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Таліби заблокували українців в Афганістані: дипломат сказав, що робити Україні Валерій Чалий розповів, як залагодити ситуацію з українськими контрактниками

Таліби в Афганістані заблокували на військовій базі 12 українців. Там наші співвітчизники працювали за приватним військовим контрактом. За повідомленнями ЗМІ, там також є грузини, болгари і румуни. Що повинна в такій ситуації робити Україна, розповів дипломат, експосол України в США Валерій Чалий в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Не зайве було б зараз переговорити на рівні МЗС з колегами з Німеччини та США, як мінімум. Чому — тому що у них є можливість. Літак Бундесверу сів і контролює ситуацію в Кабулі. Американці теж направляють зараз якісь сили, щоб забезпечити евакуацію. Потрібно поспілкуватися з партнерами, і це може бути спільна операція з евакуації", — сказав він.

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Також Чалий розповів, чи вплине ситуація в Афганістані на зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом.

"Я не думаю, що є якась загроза або перенесення термінів. Звичайно, коли відбуваються такі речі, вони вимагають також уваги США, але я знаю з практики, що це не впливає на інші важливі напрямки взаємодії. Не може бути приводу для скорочення формату зустрічі й так далі. Це не ті події, які можуть перешкодити запланованому візиту президента України", — сказав він.

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шариф, велике захищене місто на півночі Афганістану. У неділю, 15 серпня, таліби заволоділи Кабулом і в результаті захопили владу по всій країні.

Додамо, що Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта — громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан. Нині, за даними МЗС, евакуації з Афганістану потребують 74 громадянина України та члени їхніх сімей.