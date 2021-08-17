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Перемога талібів надихне інших екстремістів — журналіст з Ізраїлю Журналіст розповів, як сприймають в Ізраїлі захоплення Афганістану талібами

Чи вплине захоплення Афганістану талібами на інші радикальні організації, розповів журналіст з Ізраїлю Сергій Ауслендер у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Зрозуміло, перемога талібів навіть тільки в рамках Афганістану може надихнути різного роду екстремістів, у тому числі тих, які перебувають навколо нас. Тут у нас і "Хезболла", і "ХАМАС". І перемога талібів, ще й така швидкоплинна, причому над Сполученими Штатами, може дуже сильно вплинути на їхні настрої. Я взагалі повинен сказати, що тут, в Ізраїлі, дуже уважно стежили за всією цією історією, хоча зрозуміло, що як такі таліби для Ізраїлю ніякої загрози не становлять ні з якої точки зору. Але чому це так сильно хвилює ізраїльтян? Тому що, по-перше, поспішна втеча США з Афганістану досить сильно засмутила ізраїльський істеблішмент. Тому що США — це гарант ізраїльської безпеки на Близькому Сході, і таке їхнє ставлення до своїх афганських союзників не може не турбувати", — сказав він.

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Журналіст розповів, що планує робити Ізраїль.

"У нас ніколи не було жодних стосунків з Афганістаном, і я не думаю, що Ізраїль буде налагоджувати якісь відносини з "Талібаном". Хоча деякі говорили про те, що один з позитивних наслідків перемоги талібів — що в Ірану на кордоні з Афганістаном з'явиться сильний головний біль, а будь-який головний біль Ірану нам на руку", — сказав він.

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Фото: Reuters

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану. У неділю, 15 серпня, таліби зайняли Кабул і в результаті захопили владу по всій країні.

Додамо, що Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта — громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан. На цей час, за даними МЗС, евакуації з Афганістану потребують 74 громадянина України та члени їхніх сімей.