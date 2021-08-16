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Таліби в Афганістані й вплив на Україну — що говорять експерти та політики Експерти розповіли, що чекає на Афганістан і до чого готуватися Україні

В Афганістані бойовики "Талібану" фактично захопили владу, президент втік з країни. Події привернули увагу всього світу. Експерти й політики висловлювали свою думку про те, що відбувається, на телеканалі "Україна 24".

Оглядач-міжнародник Іван Яковина заявив, що таліби будуть створювати світовий халіфат.

"Те, що зараз відбувається в Афганістані, викликає острах і жах як в самій цій країні, так і в Америці, яка не була готова до такого швидкого падіння афганського уряду. Під ударами талібів прозахідна влада Афганістану розвалюється на очах ... Тих, хто залишиться жити в Афганістані, чекає найбільш мракобісний режим з усіх нині можливих на планеті. Там будуть заборонені танці, музика, кінотеатри, книги, крім Корану, телебачення, мобільні телефони з екранами, школи для дівчаток, коледжі та виші для всіх, спорт, навіть асфальтовані дороги, тому що вважається, що вони від диявола, оскільки побудовані американцями", — сказав він.

Фото: Reuters

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що таліби будуть прагнути уникнути світової ізоляції.

"Вони здійснили кроки, щоб не брати Кабул силою, вести переговори, створити тимчасовий уряд і передомовлятися з ключовими гравцями як у регіоні, так і у світі. Для талібів важливо, щоб з них зняли клеймо терористів, і принаймні на першому етапі вони намагатимуться робити все для того, щоб уникнути ізоляції", — розповів він.

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що в Афганістані не відбувається нічого нового — країна воювала практично всю свою історію.

"Потрібно розуміти, що Афганістан — це країна з общинно-племінним, феодальним укладом, країна абсолютно відстала. Вони так і живуть — одне плем'я витісняє інше, ось що там відбувається... Подивімось новітню історію, 20, 21 століття. Назвімо роки, коли конфлікту не було. Там постійно, на жаль, країну лихоманить", — пояснив він.

Фото: Reuters

Багато обговорень стосувалося того, чи зачепить те, що відбувається в Афганістані, Україну. Зокрема, експерт з держбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк вважає, що Україна повинна бути насторожі.

"На сьогодні в плані забезпечення безпеки України СБУ — а такі можливості у неї є — повинна підняти всіх не те щоб по тривозі, але до вищого рівня саме з цього боку. Звичайно, ми не сьогодні отримаємо відгомони, але через місяць-два можемо мати тут їхніх представників. У них зараз ейфорія від перемоги, потрібно мати це на увазі", — заявив він.

Дипломат Маркіян Лубківський розповів, що потрібно зробити Україні, щоб уникнути впливу подій в Афганістані.

"Ми повинні виключити такі речі у нас в Україні. Тому я б рекомендував РНБО, яку очолює глава держави, провести найближчим часом спеціальне, можливо, закрите засідання за участю всіх силових відомств, перш за все Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ і обговорити ризики, які, ймовірно, існують для України. Я вірю, що таких ризиків мало, але ми повинні діяти на випередження", — сказав він.

Фото: Reuters

Також Лубківський зазначив, що "Талібан" є загрозою, в тому числі й для Росії, попри те, що Кремль веде діалог з талібами.

"Я не хочу бути якимось злим пророком і прогнозувати моменти, пов'язані з терористичними атаками в Російській Федерації, але я думаю, що "Талібан" не є підконтрольним Росії. Це організація, яка діє за правилами — хто платить, той і замовляє музику", — заявив Лубківський.

Заступник глави МЗС Євген Єнін вважає, що Росія може використовувати ситуацію в Афганістані проти України.

"Не будемо забувати давно відточені прийоми Росії та Білорусі, які вже неодноразово демонстрували здатність погіршувати або впливати негативним чином на політику безпеки або міграційну ситуацію в країнах-партнерах, зокрема в ЄС", - сказав він.

Екснардеп Андрій Тетерук заявив, що захоплення влади в Афганістані угрупованням "Талібан" у довгостроковій перспективі може мати негативні наслідки для України.

"Заснування терористичною організацією своєї держави може взагалі кардинально змінити світовий баланс. Тепер мусульманський світ може страждати від впливу "Талібану", який просто буде насаджувати порядок денний, пов'язуючи свій успіх з тим, що вони вигнали США, перемогли Америку", — сказав він.

Додамо, що Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан. На цей час, за даними МЗС, евакуації з Афганістану потребують 74 громадянина України та члени їхніх сімей.

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Зараз угруповання "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула. Тим часом натовпи афганців намагаються покинути країну, вони влаштували стовпотворіння в аеропорту Кабула.