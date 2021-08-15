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Талібам важливо уникнути міжнародної ізоляції — експерт про події в Афганістані Ігор Семиволос розповів, чого добиватимуться таліби після захоплення влади

Що відбувається в Афганістані, де бойовики "Талібану" захоплюють владу, пояснив виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Відбулася повна демотивація людей, режиму, армії, уряду, тобто ми маємо справу з так званим ефектом переможців. Він полягає в тому, що США, по суті, підписавши угоди з "Талібаном", визнали їх переможцями, і це був чіткий і зрозумілий сигнал всім верствам афганського суспільства, що рано чи пізно "Талібан" прийде до влади. І це вже було тільки питання часу. Американці почали виведення військ, і режим упав", — сказав він.

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Експерт розповів, як таліби діятимуть надалі.

"Зараз "Талібан" робитиме все, щоб уникнути міжнародної ізоляції. Саме для цього вони здійснили кроки, щоб не брати Кабул силою, вести переговори, створити тимчасовий уряд і передомовлятися з ключовими гравцями як у регіоні, так і у світі. Для талібів важливо, щоб з них зняли клеймо терористів і принаймні на першому етапі вони намагатимуться робити все для того, щоб уникнути ізоляції. Американці починали переговори з "Талібаном", розуміючи, що інакше вони не зможуть вирішити проблему з Афганістаном, тому що значна частина території не контролювалася урядом, американцями, і таліби залишалися важливим гравцем безпеки в цьому регіоні. Це ж стосується і росіян, які визнають їх терористичною організацією, але це не заважає зустрічатися", — сказав він.

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Фото: Reuters

Нагадаємо, наступ талібів по всій країні посилився, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

У цей час угрупування "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула — це єдине велике місто, яке ще контролює офіційна влада. Бойовики почали переговори про мирну зміну влади.