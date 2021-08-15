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Журналіст про Лукашенка: Путін може махнути на нього рукою Іван Яковина розповів, про що говорять заяви та поведінка Лукашенка на пресконференції

Заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка на адресу України та всю його пресконференцію 9 серпня прокоментував оглядач-міжнародник Іван Яковина у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24".

"Щодо його заяв стосовно України — я просто пропоную пропускати їх повз вуха, бо це явно марення божевільного. Людина не контролює свої реакції. А взагалі виступ був цікавим. Весь світ відзначав річницю початку повстання в Білорусі, а колишній президент Лукашенко докладно розповів, як збирається утримувати владу, незаконно захоплену рік тому. 6,5 годин з 8 годин пресконференції я передивився, мало не збожеволів. Страшно подумати, як було учасникам, їх не випускали навіть у туалет. Самому Лукашенку вона теж далась нелегко, після завершення йому було зовсім зле", — сказав він.

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За словами Яковини, Лукашенко у великій образі на народ Білорусі.

"Головна емоція Лукашенка — страшна образа на білоруський народ, який він вважає зрадником. Зараз він хоче максимально покарати свій народ і вибити з нього все вільнодумство. Він розуміє, що вся країна ненавидить його за безпрецедентну жорстокість, і весь свій виступ намагався довести, що його гобліни нікого не били, не катували, а якщо били й катували — то правильно робили, бо зіткнулися на вулицях, як він висловився, з урками і бандитами. З одного боку, насильство, а з іншого — бажання піти від відповідальності та показати, який він добренький, буквально зводили його з розуму, він постійно кричав. Він розуміє, що його влада тримається виключно на багнетах і що вони його підтримують за гроші, безплатно ОМОН його не підтримуватиме. Але навіть західні санкції працюють", — сказав він.

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Журналіст вважає, що президент Росії Володимир Путін може припинити підтримку Лукашенка в будь-який момент.

"Є думка, що Путін підтримуватиме Лукашенка стільки, скільки знадобиться. Але зараз американці зроблять ціну цієї підтримки дуже високою - за кожен долар Путін буде змушений заплатити 2 або 3. Якщо Путін не даватиме кредити Лукашенку, не буде чим платити ОМОНу, і його режим впаде. Якщо ж продовжить спонсорувати - у нього самого гроші будуть закінчуватися. Не виключаю, що Путін махне рукою на Лукашенка й спасатиме свою шкуру", — сказав він.

Нагадаємо, 9 серпня Олександр Лукашенко провів пресконференцію тривалістю близько 8 годин. У своїх заявах він звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які надалі перекидаються на територію Білорусі. Також він висловив упевненість, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов зазначив, що Олександр Лукашенко своїми заявами підтвердив готовність виконувати доручення президента Росії.

"Це сигнал усім (заяви Лукашенка про Україну - ред.). Це сигнал Путіну, що він виконував і буде виконувати його доручення, якими б вони не були. Це перше. Друге — по суті справи, ця заява є заявою про розрив відносин з Україною", — сказав Ілларіонов.