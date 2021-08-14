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Страшніше, ніж нацизм: ексчиновник пояснив, яку ідеологію сповідує Путін Якщо не заважати "московитам", то танки будуть на Одері, вважає Павло Жебрівський

Колишній голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив, що президент РФ Володимир Путін насаджує в Росії ідеологію "рашизму".

"Ми забуваємо, що якщо не заважати московитам, то танки будуть на Одері. Це потрібно усвідомити. Зеленський, який 2019 року прийшов до влади, думав, що розповість анекдот Путіну, Путін засміється і зробить все хороше для України. Нацизм, фашизм - страшна, людиноненависницька ідеологія, але ще більш людиноненависницька - рашистська ідеологія", - зазначив Павло Жебрівський.

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Як підкреслив ексчиновник, "рашисти не тільки ненавидять інші нації, вони і свою ненавидять".

"Будь-яка війна - це війна за економіку, переваги, інтереси для свого народу. А рашисти зайшли на Донбас, анексували Крим, зайшли в Сирію, отримали преференції? Ні. Куди б вони не зайшли - це погано і для тих людей, куди вони залазять, і для свого народу. Сьогодні Путін і багато інших людей у Московії сповідують рашизм", - заявив він.

Раніше історик Юрій Шаповал в ефірі телеканалу "Україна 24" порівняв статтю президента Росії Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" з книгою Адольфа Гітлера "Майн кампф".

"Ігнорувати цей текст не можна, весь цей текст лежить в основі ідеї аншлюсу, приєднання України до Росії. Путін ще сам не до кінця розуміє, яким буде цей механізм, очевидно, він напрацьовується. Ключова теза дуже сильно нагадує книгу Гітлера "Майн кампф" і ситуацію з Австрією 1938 року. Він говорить про те, що росіян в Україні потрібно захищати, тому що їх змушують відректися від свого коріння, про насильницьку асиміляцію, про те, що штучний розрив росіян і українців може зменшити російський народ на сотні мільйонів. Цей текст, очевидно, повинен щось виправдати. Те, що ще не відбулося, але назріває", - сказав він.

Своєю чергою, російський поет і письменник Дмитро Биков вважає, що в Росії неможлива фашизація країни, оскільки більшість її жителів не вірять у державну пропаганду.