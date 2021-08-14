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"Танки бруду не бояться": Шендерович пояснив скандальну заяву Шойгу Публіцист пов'язав поведінку міністра оборони РФ з наближенням виборів

Скандальна заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу про знайомство з сербськими діячами, засудженими Гаазьким трибуналом, є частиною передвиборчої кампанії в РФ.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський публіцист і письменник Віктор Шендерович.

"Думаю, що швидше треба говорити про російську передвиборчу кампанію. Симптоматично ці заяви можуть бути пояснені або ідіотизмом, або цілком здоровою логікою, яка присутня в прислів'ї "танки бруду не бояться". Це демонстративне відсилання до нашої ізоляції, демонстративна позиція про те, що ми залишаємося на позиції антиамериканізму. Антиамериканізм у Росії - безпрограшна карта популістська, і те, що ми круті, сильні, ні від кого не залежимо, нічого не боїмося, можемо зустрічатися хоч з талібами, хоч з Мілошевичем, - демонстрація цього в рамках передвиборчої кампанії досить характерна річ", - пояснив він.

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На думку Шендеровича, реакція росіян "буде звично толерантною до всіх цих убивчих подробиць".

"Вони толерантно поставилися до загибелі власних дітей у Беслані. Якби їм розповіли, хто такі Младич, Караджич, показали по телевізору результат геноциду в Сребрениці, реакція була б іншою. Але ситуація інформаційного вакууму, коли Мілошевич сприймається тільки в контексті нашого протистояння з Америкою, - це "прохиляє", ми ж бачимо, що вони перестали цього соромитися. Це тривожна симптоматика, тому що вони з гібридного стану переходять у принциповий стан ізоляції і конфронтації зі світом. Уже в 1999 році, коли я працював на НТВ, мені було сказано, що я займаю антидержавницьку позицію, що Росія може втратити Балкани. Я вважаю, що для більшості росіян та історія - це в сухому залишку "бомбардування Сербії", "злочини американських військових" і всяка інша нісенітниця, якою чверть століття начиняють голову", - заявив російський публіцист.

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Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що йому "пощастило і поталанило" працювати разом з сербськими державними діячами, яких звинувачували у злочинах проти людяності - Слободаном Мілошевичем, Радованом Караджичем і Ратко Младичем.

Також Шойгу заявив, що найстрашнішою для Росії є не зовнішня, а "внутрішня загроза", і якщо їй не протистояти, в країні може повторитися сценарій Лівії й Югославії.

Як відомо, Гаазький трибунал визнав Радавана Караджича і Ратко Младича винними в масових вбивствах боснійських мусульман під час розпаду Югославії. Їх засудили до довічного ув'язнення. Експрезидента Югославії Слободана Мілошевича також звинувачували в злочинах проти людяності, проте він помер у Гаазі, не доживши до вироку.

Російський опозиційний політик Леонід Гозман, коментуючи слова Сергія Шойгу в ефірі телеканалу "Україна 24", заявив, що РФ визнає своїми бандитів, яких судили в Гаазі".

"Крім демонстрації "найвищого інтелекту" нашого міністра оборони, тепер ще й першого номера в списку "Єдиної Росії", оце ще що — вони показують, з ким вони. Вони показують, що так, ми з цими людьми. Ці люди — наші люди", - заявив він.