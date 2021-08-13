17:57, Сьогодні

Для України не небезпечно: експерт пояснив слова Лукашенка про напад на Білорусь Заяву Лукашенка назвали політичною

Військовий експерт Олег Старіков в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про військову допомогу Росії в разі небезпеки для країни.

Як зазначив Олег Старіков, для України це "не є небезпекою, тому що ми не збираємося нападати на республіку Білорусь".

"Президент Лукашенко як верховний головнокомандувач заявив це політично. Це політична заява для того, що якщо у когось є бажання військовим способом увійти на територію республіки Білорусь, то Білорусь, по-перше сама себе захистить. З іншого боку, республіка Білорусь і Російська Федерація є союзною державою, вони об'єднані ОДКБ (Організацією договору колективної безпеки - ред.), тому за тими домовленостями, які є, він має право це говорити. Так само, як і країни НАТО об'єднані між собою п'ятою статтею Вашингтонського договору", - розповів експерт.

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Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Росія може розцінити напад на територію республіки Білорусь, як на власну.

"Якщо вони влізуть у Білорусь, то, звичайно, Росія дивиться на це як на своє. Тому що, не дай боже, впаде Білорусь - під Смоленськом стоятимуть ці ракети. Не там десь за Києвом і на Чорному морі, а під Смоленськом. І тут зіткнуться всі ось ці сили. Вони ж - американці, європейці - задерлися не тільки з Росією, але і з китайцями. І я не хочу, щоб Білорусь стала полем битви, як це було завжди. Ми вже наїлися цього", - сказав Лукашенко, якого цитує сайт президента Білорусі.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Олександр Лукашенко своїми заявами підтвердив готовність виконувати доручення президента Росії.

"Це сигнал усім (заяви Лукашенка про Україну - ред.). Це сигнал Путіну, що він виконував і виконуватиме його доручення, якими б вони не були. Це перше. Друге - по суті справи, ця заява є заявою про розрив відносин з Україною", - сказав Ілларіонов.

Своєю чергою позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович не погодився, що Олександр Лукашенко остаточно став на бік Володимира Путіна.

"Ні, він маневрує, Крим він не визнав, він торгує з Україною, пообіцяв нас поставити на коліна, а потім сказав: ну, взагалі 6 млрд товарообіг, тому не будемо гарячкувати. Якщо йдеться про конкретну пресконференцію, то забагато емоцій. Якщо йдеться про геополітичну перспективу – поки він тримає це, йому вигідніше як розумній людині перебувати зараз у стані, коли залишається простір для маневру. Зокрема Україна для нього може бути допоміжною в перемовинах з ЄС. А маневр йому потрібен, щоб не бути остаточно поглинутим Путіним", - сказав Арестович.