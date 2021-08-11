19:26, Вчора

Українські рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу в Туреччині З надскладним завданням впоралися без залучення додаткових сил

У Туреччині в ніч проти 11 серпня українські вогнеборці ліквідували масштабну пожежу.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", чотири екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" виконали операцію з пожежогасіння в районі Дерекьой, що за 15 кілометрів від відомого курорту Бодрум.

Українські вогнеборці скинули понад 250 тонн води. Примітно, що з цим надскладним завданням впоралися без залучення додаткових сил. Унікальна операція відбувалася вночі в умовах гірської місцевості.

Читайте також: Туристи в безпеці: експерт розповів про ситуацію з пожежами в Туреччині

Чотири українські гелікоптери прибули до Туреччини тиждень тому.

Фото - Reuters

Туреччина з 28 липня продовжує боротьбу з масштабними лісовими пожежами, від яких потерпає південь країни. Для допомоги у боротьбі зі стихією шість країн спорядили до Туреччини 18 літальних апаратів пожежної авіації.

Один з найбільших внесків зробила Україна, від імені якої діють три пожежні літаки Ан-32П зі складу авіації ДСНС України та чотири Мі-8 авіакомпанії "Українські вертольоти".

Пожежна авіація України виконує свої польоти для гасіння пожеж у Туреччині без жодної оплати від Анкари, зокрема – на експлуатаційні витрати, пише Defense Express.

Фото - Reuters

Нагадаємо, що Греція також потерпає від лісових пожеж на тлі безпрецедентно спекотної погоди.

Президент України Володимир Зеленський розпорядився допомогти Греції й відправив туди літак із сотнею рятувальників. Оплатила переліт компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.