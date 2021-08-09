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Журналістка про прес-конференцію Лукашенка: він дуже хотів сподобатися Путіну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на прес-конференції 9 серпня працював для одного глядача - президента Росії Володимира Путіна.

Про це заявила в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" головна редакторка видання "Гордон" Олеся Бацман.

"Лукашенко на сьогоднішній прес-конференції працював для одного глядача - Путіна. Йому дуже хотілося йому сподобатися. Я думаю, що він домігся своєї мети сьогодні, він досвідчений гравець, актор, який робить рівно те, що йому потрібно тут і зараз. Моральні принципи... Його нічого не зупиняє. Тим, що він почав творити після виборів, які були рік тому, він показав, що готовий на все заради збереження своєї влади. Будь-які моральні перепони у вигляді людських життів для нього не мають ніякого значення. Це страшно, тому що в України з Білоруссю понад 1000 км кордону, і якщо ми говоримо про те, що у нас є відкритий фронт, кордон з Росією, то ми розуміємо, що можна говорити, що є офіційно не відкритий фронт з Білоруссю", - сказала вона.

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Як зазначила журналістка, "для України ситуація погіршується, але це було зрозуміло в серпні 2020 року".

"Про що по суті сьогодні сказав Лукашенко? Що він готовий до того, що буде нападати, або його руками буде нападати Путін на Україну. Україна повинна це прочитати і готуватися до цього, розуміти, яким чином вона адекватно відреагує. Ситуація дуже складна", - заявила Бацман.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко на прес-конференції звинуватив президента України Володимира Зеленського в підготовці бойовиків, які в подальшому перекидаються на територію Білорусі. Він висловив упевненість, що зброя на територію Білорусі "потрапляє в основному з України".

"Я як з сином з ним розмовляв: "Володю, треба це, треба те". Він все це сприймав, що з ним трапилося? Гаразд, ти побіг за Заходом, ти їх підтримав. Ти плюнув на все. Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди?", - заявив Лукашенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Також самопроголошений президент заявив, що не причетний до загибелі в Києві білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним. "Всіх же не перевішаєш, це дурість. Навіщо в Україні роздмухувати це все?" - сказав Лукашенко.

Також він заявив, що міг би разом з президентом РФ Володимиром Путіним поставити Україну "на коліна".