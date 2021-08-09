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У Тихановської розповіли про санкції проти Білорусі: Лукашенко розуміє тільки силу Після секторальних економічних санкцій Лукашенко заговорив про зраду всередині самої системи

У Білорусі режим Олександра Лукашенка все сильніше відчуває на собі наслідки західних санкцій.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка.

"Все працює, і загальні, і секторальні санкції, всі, хто зараз підтримують і фінансують Лукашенка і його режим, відчули це. Ми бачимо, що після того, як Європейський Союз ввів секторальні санкції на тютюн, на нафту, на калійні добрива, одразу почалася нова динаміка, Лукашенко заговорив про зраду всередині самої системи. Сьогодні ми знаємо, що Велика Британія запровадила санкції, запровадить Америка. Думаю, що на нас чекає дуже цікавий розвиток подій", - зазначив Вячорка.

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За його словами, Лукашенко "не розуміє жодної іншої мови, крім тиску, сили".

"Санкції - це можливість показати силу, звичайно, вони не зроблять Білорусь демократичною, але допоможуть натиснути на людей, що підтримують режим, показати їм, що вони будуть страждати через Лукашенка, і якщо вони не хочуть нести відповідальність за диктатора, то повинні поміняти сторону в цій боротьбі", - зазначив радник Тихановської.

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Нагадаємо, що в червні Європейський Союз офіційно запровадив економічні секторальні санкції проти Білорусі.

ЄС обмежив доступ Білорусі на свої фінансові ринки, ввів обмеження на торгівлю нафтопродуктами і калійними добривами, а також тютюновими виробами.

Також в ЄС заборонили передачу Білорусі технологій і обладнання для прослуховування і перехоплення інтернет- і телефонних комунікацій, передачу товарів і технологій військового і подвійного призначення.

Раніше речниця глави білоруської опозиції Світлани Тихановської Анна Красуліна в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, як Олександр Лукашенко намагається виторгувати у Заходу скасування санкцій.