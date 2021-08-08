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У Білорусі може відновитися революція — журналіст Іван Яковина розповів, що може статися в річницю виборів у Білорусі

Вбивство білоруського активіста Віталія Шишова в Києві прокоментував журналіст Іван Яковина у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Важлива подія, пов'язана з Білоруссю, сталася в Києві — був убитий білоруський активіст Віталій Шишов, який допомагав білоруським біженцям почати своє нове життя в Україні, а також заважав працювати в Києві агентам білоруського КДБ. Друзі активіста не сумніваються, що це політичне вбивство, за яким стоять білоруські спецслужби. Дівчина загиблого, виступаючи на мітингу в його пам'ять, публічно оголосила, що білорусам треба припиняти мирний опір і брати до рук зброю, щоб повалити диктатора. Можливо, цей заклик спонукає білорусів на справді енергійний опір, якого вони раніше уникали", — сказав він.

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За словами Яковини, в Білорусі можуть відновитися активні протести.

"До речі завтра, 9 серпня, у білорусів з'явиться чудова нагода нагадати про те, що вони не згодні з захопленням влади у своїй країні. 9 серпня виповнюється рівно рік відтоді, як Лукашенко програв вибори Світлані Тихановській. Лукашенко зараз усіма силами намагається повернути собі легітимність і показати, що все йде нормальним шляхом. Але білорусам зараз дуже важливо, щоб цей прийом Лукашенка не спрацював, і ніхто в це не повірив. Нам всім варто побажати білорусам успіху в цьому напрямку. Дивіться, як багато всього відбувається зараз у Білорусі. Зважаючи на це, я думаю, що зараз там можуть відновитися якісь протести, якась революція. Побажаємо білорусам в цьому удачі", — сказав він.

Нагадаємо, голову громадської організації "Білоруський дім" 26-річного Віталія Шишова 3 серпня було знайдено повішеним в одному з парків Києва неподалік від місця проживання. Багато експертів сходяться на думці, що Шишова було вбито, і що злочинці інсценували самогубство, щоб замести сліди.

Поліція почала кримінальне провадження за ст. 115 КК України "умисне вбивство". Перевіряється, зокрема, версія вбивства, замаскованого під суїцид.

Некомерційна організація "Білоруський дім" займається обліком біженців з Білорусі та наданням допомоги громадянам, які постраждали від режиму Лукашенка.