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Є що приховувати: журналіст розповів про концтабір для опозиції в Білорусі Іван Яковина розповів про підозріле будівництво та про партизанів на залізниці

У Білорусі починають будувати концтабір для опозиціонерів, заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина.

"Чергове породження фашистської суті Лукашенка — той самий концтабір для опозиції, який будують у Білорусі, опублікований CNN. Всі фашистські режими рано чи пізно закінчують будівництвом концтаборів, оскільки ворогів у цих режимів стає все більше і більше. Дівати їх кудись треба. Влада заявляє, що це не концтабір, а військова частина, але ніяких доказів цьому не привели. Нікого туди не пускають, мабуть, є що приховувати", — сказав він.

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Яковина додав, що в Білорусі з'явилися партизани на залізниці.

"Ті ж CNN повідомили, що в Білорусі з'явилися і партизани — люди, які таємно з'єднують дротом рейки на звичайних залізничних коліях, що змушує потяги зупинятися, машиністи отримують сигнал, що хтось на цих рейках є і необхідно зупиняти поїзд. Білоруська залізниця через це простоює, лукашенківський режим втрачає гроші, а бюджет його країни нині взагалі порожній, грошей там немає. І я завжди говорив, що якщо режим Лукашенка і втратить владу, то не через протести, швидше за все, а через те, що у нього гроші закінчаться", — сказав він.

Раніше Іван Яковина висловився про втечу білоруської спортсменки Христини Тимановської до Польщі та про реакцію влади Білорусі. "Для Лукашенка спорт — це справжнісінька війна, він вважає спортсменів ідеологічними солдатами. Якщо хтось із них тікає, то для нього це — справжня зрада, удар, подія, яка перекриває всі його пропагандистські промови про те, що в Білорусі все в порядку", — заявив він.

Також нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є вбивцею, на руках у якого кров десятків політичних опонентів.