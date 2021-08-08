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Ситуація трагічна — очевидиця про пожежі у Греції Українка в Греції розповіла, як країна бореться з сильними лісовими пожежами

Про ситуацію з пожежами у Греції розповіла українка, котра мешкає в цій країні, журналістка Софія Мисаковець у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Наразі ситуація з пожежами трагічна. За інформацією Служби пожежної охорони Греції, зафіксовано приблизно 400 пожеж по всій Греції, з яких більша частина – ліквідовані пожежі. Інші – під контролем. Лісова пожежа, яка спалахнула 3 серпня у північній частині острова Евія (Евбея) не підлягає контролю. Евакуювали приблизно 30 сіл, згоріло приблизно 200 тис. гектарів лісу. Нині там перебувають і працюють 250 грецьких пожежників плюс 100 досвідчених вогнеборців із України, які прибули у п’ятницю ввечері, а також 112 пожежників з Румунії, які прибули до Греції в суботу. Ситуація дуже, дуже тяжка на Евії", — сказала вона.

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За словами Мисаковець, вже є затримані за підпали.

"Дуже великий страх у всіх, що там, де пожежі припинені, може бути повторне займання, тому зараз є багато добровольців-пожежників, а також поліції, які слідкують за цією ситуацією. Сьогодні грецька поліція нам заявила, що заарештовані дві людини, які нібито з одного боку були добровольцями і пожежниками, а з іншого – самі робили цей підпал", — сказала вона.

Нагадаємо, Греція потерпає від лісових пожеж на тлі безпрецедентно спекотної погоди. Заступник міністра у справах захисту громадян Греції Нікос Хардаліас повідомив, що за липень у Греції сталося 1584 лісові пожежі. Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс раніше вказав, що Греція зіткнулася з найсильнішою з 1987 року спекою, пише "Інтерфакс".

Грецькі ЗМІ повідомляли, що пожежі в окремих районах Греції, зокрема на острові Евбея і в передмістях Афін, зруйнували або пошкодили понад 200 будинків.

Президент України Володимир Зеленський розпорядився допомогти Греції й відправив туди літак із сотнею рятувальників. Оплатила переліт компанія "Метінвест" Ріната Ахметова.