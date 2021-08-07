14:07, Сьогодні

Розслідувати отруєння Навального Bellingcat допомогла випадковість - Грозєв На отруювачів опозиціонера вийшли завдяки іншому розслідуванню

Розслідувачі Bellingcat встановили причетність ФСБ до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою "Новачок" завдяки випадковості.

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

"Довго ми не починали, бо думали, що це дуже складно. Тому що оскільки це зроблено на території Росії, то ФСБ і ГРУ слідів не залишать, вони все знищать. І немає держави, яка шукатиме сліди, даватиме публічну інформацію та поштовх нам для роботи. Тому ми й не починали. Але абсолютно випадково до моменту, коли інші журналісти вже почали писати й купувати дані перельотів, ми закінчували розслідування щодо нової програми створення хімічної зброї в Росії, в якому ми змогли ідентифікувати новий інститут, який називається "Сигнал", в якому захована сучасна версія того інституту, в якому створювався "Новачок" і вся інша хімзброя", - розповів він.

Читайте також: Серед мігрантів з Білорусі в Києві є агенти ФСБ - Грозєв

За словами Грозєва, він просто вирішив перевірити людей, які працювали в цьому інституті.

"Ми знали, що вони займаються розробкою хімзброї. Чи не було спілкування з кимось із ФСБ і ГРУ в ці дні, в які було отруєння Навального? Я перевірив білінг-дані у всіх ключових науковців у цьому інституті й помітив дуже дивні та цікаві збіги, що були дзвінки між ФСБшниками і цими вченими з 2 по 6 липня - за місяць до отруєння. І потім саме в ці дні, коли сталося отруєння - з 12 по 20 серпня. Це нам дало ідею: нумо перевірмо, що це за ФСБшники, які спілкувалися з науковцями. Ми отримали їхні перельоти й побачили, що вони збігаються з перельотами Навального ще 2017-2018 року. Так що ось так ми дійшли - абсолютно випадково", - розповів розслідувач.

Читайте також: У Bellingcat відповіли на звинувачення російської розвідки: це абсурд

Нагадаємо, 20 серпня 2020 року російського опозиційного політика Олексія Навального було отруєно речовиною "Новачок" й госпіталізовано. Під час авіаперельоту з Томська до Москви Навальному стало зле, він знепритомнів, після термінової посадки літака його госпіталізували та ввели в кому. Через два дні його евакуювали до лікарні "Шаріте" в Німеччині. Застосування нервово-паралітичної речовини "Новачок" було підтверджено лабораторіями Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

14 грудня 2020 року Bellingcat та The Insider у співпраці з CNN, Der Spiegel та Фондом боротьби з корупцією опублікували спільне розслідування, де йдеться про причетність агентів ФСБ до отруєння Навального. Були названі прізвища восьми осіб, які стежили за Навальним і, ймовірно, намагалися отруїти його раніше.

Сам Навальний опублікував відео своєї телефонної розмови з працівником ФСБ Костянтином Кудрявцевим, який фактично зізнається, що брав участь в отруєнні політика.