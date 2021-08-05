17:01, Сьогодні

Через талібів в Афганістані може початися кривава різня – Добряк "Все йде до того, що таліби захоплять владу в Афганістані", - вважає експерт

Військові дії, які активізували таліби в Афганістані з відходом з країни американського контингенту, можуть перерости у широкомасштабну війну.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив експерт міжнародник Євген Добряк.

«Все йде до того, що таліби захоплять владу в Афганістані. Таліби не зупиняться, ситуація дуже напружена, вони поступово забиратимуть частини Афганістану, зараз вони фактично контролюють близько 70% країни. Дуже велика небезпека – це велика кількість мігрантів, які підуть з Афганістану. Бо якщо таліби візьмуть більшу частину країни під контроль – це буде кривава різня», - зазначив експерт.

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«Потім їхня головна мета – Кабул і скидання проамериканської влади. Мігранти в першу чергу йтимуть на північ – Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан, частина може піти в Іран і Пакистан. Всі події можуть призвести до широкомасштабного конфлікту в Афганістані, який переросте в дуже серйозну війну. А гуманітарна криза в країні вже починається», - додав Добряк.

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Раніше повідомлялося, що в Афганістані ісламістський рух "Талібан" оголосив контроль над 85% території країни. Збройні загони талібів з травня 2021 року проводять масштабний наступ на території Афганістану. Це сталося після початку виведення з країни військового контингенту США та інших країн НАТО, а також їхніх партнерів.

Багато експертів висловлюють побоювання, що після остаточного виведення міжнародного військового контингенту з Афганістану таліби зможуть захопити й встановити контроль над більшою частиною території країни. Таке було до жовтня 2001 року, коли США ввели свій військовий контингент до Афганістану.

В ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Іван Яковина заявив, що у Центральній Азії ісламістський рух "Талібан" незабаром може розв'язати велику війну. Дані події торкнуться України, яка стане одним з маршрутів для потоку біженців з Афганістану до Європи.