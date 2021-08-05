11:51, Сьогодні

"Газпром" створює газовий дефіцит в Європі, це небезпечна гра - журналіст На думку оглядача Deutsche Welle, російський газовий монополіст може й надалі скорочувати постачання газу

Російський газовий монополіст "Газпром" свідомо створює дефіцит газу в Європі, щоб прискорити запуск газопроводу "Північний потік-2". Про це в ефірі програми "Реальна політика. Підсумки" на каналі "Україна 24" сказав оглядач Deutsche Welle Микита Жолквер.

"Зараз склалася унікальна ситуація в Європі - газосховища, які там контролює переважно "Газпром", заповнені тільки на 1/3. Зазвичай у цей час вони заповнені на 2/3. Такого низького закачування не було давно або взагалі ніколи. І місцеві фахівці вважають, що "Газпром" спеціально створює такий газовий дефіцит для того, щоб прискорити запуск в експлуатацію "Північного потоку-2". В кінці серпня він буде точно готовий, залишилося отримати рішення на його експлуатацію. І ось тут виникає питання про те, яку політику проводитиме наступний німецький уряд", - сказав журналіст.

Читайте також: У заяву Німеччини не віриться — аналітик про "Північний потік-2"

Жолквер назвав дії "Газпрому" "небезпечною грою" і не виключив, що компанія й надалі скорочуватиме постачання газу.

"І другий момент - оператор цього газопроводу, компанія Nord Stream, повинна довести, що вона є незалежною від "Газпрому" структурою. В цьому випадку "Газпром" може качати газ до Європи двома нитками "Північного потоку-2". Якщо ні - то тільки однією. Зараз йде покерна гра: "Газпром" явно, не скажу, що шантажує, але грає досить небезпечно, він може й надалі скорочувати постачання газу до Європи", - сказав Жолквер.

Читайте також: Україна може обмежити використання Росією "Північного потоку-2": названо спосіб

Нагадаємо, що Росія будує "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську газотранспортну систему. США й Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва цього газопроводу, за прогнозами, він буде готовий до введення в експлуатацію на кінці серпня - початку вересня. Проте деякі аналітики вважають, що запуск може бути відкладений. Зокрема, російський політичний і громадський діяч Марк Фейгін вважає, що "проблема може виникнути, тому що створюється монополія ринку газу, і фактично Німеччина стає оператором як Східної, так і Центральної Європи".

Журналіст Іван Яковина вважає, що через угоду з Німеччиною від президента США Джо Байдена можуть відвернутися соратники. "Суперників угоди між США і Німеччиною стає все більше і більше, особливо в американському парламенті. Байден повинен зрозуміти, що за залишення в біді України йому доведеться заплатити дуже високу політичну ціну у себе на батьківщині, не тільки на міжнародній арені", - сказав Яковина.